Baďan dokončil obnovu Bujačky, otvorenie múzea však prekazila pandémia

Baďan 12. decembra (TASR) – V obci Baďan v okrese Banská Štiavnica dokončili obnovu starej hospodárskej budovy nazývanej Bujačka, v ktorej má vzniknúť roľnícke múzeum. Jeho otvorenie však prekazila pandémia nového koronavírusu, prvých návštevníkov by tak malo privítať až na jar budúceho roka. TASR o tom informovala starostka obce Ľubica Kuková.



„Bujačka je stará hospodárska budova. V minulosti slúžila na chovanie obecného býka, ktorý pripúšťal kravy miestnych obyvateľov,“ vysvetlila Kuková. Podľa starostky stavba postupom času stratila svoj účel, keďže ľudia chovali čoraz menej hospodárskych zvierat. „Budova chátrala, nakoniec bola v stave takmer na spadnutie,“ dodala Kuková.



„Keďže sa snažíme postupne obnoviť všetky budovy v obci, rozhodli sme sa, že by sme tu mohli urobiť múzeum poľnohospodárskeho náradia a techniky,“ uviedla Kuková. Ako vysvetlila, v obci Baďan už existuje malé múzeum predmetov, ktoré miestni v minulosti bežne využívali v domácnosti. Nachádza sa tam napríklad aj časť, ktorá ukazuje, ako ľudia kedysi spracovávali ľan a konope.



V bývalej Bujačke chcela obec prezentovať nástroje, ktoré používali roľníci pri práci na poli. Prvú žiadosť o dotáciu od Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) starostka podala ešte v roku 2019. „Vtedy sme urobili napríklad strechu či tradičné hlinené omietky. Zaujímavé je, že na obnove pracovali iba ľudia z regiónu. Pán Prorok, ktorý robil hlinené omietky, tu zorganizoval aj malý workshop pre verejnosť,“ poznamenala Kuková.



V roku 2020 dostala obec od SAŽP ďalšie financie, dokončila tak interiér budúceho múzea. „Chceli sme ho otvoriť už tento rok na 20. výročie Podsitnianskych dní hojnosti,“ vysvetlila Kuková s tým, že plány prekazili protipandemické opatrenia. „Budúci rok však múzeum určite otvoríme. Ak to bude možné, mohli by sme tak urobiť počas slávností vítania jari,“ prezradila starostka.