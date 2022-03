Baďan investoval v uplynulých dvoch rokoch najmä do časti Klastava

Baďan 2. marca (TASR) – Obec Baďan v okrese Banská Štiavnica investovala v uplynulých dvoch rokoch najmä do stavieb a zveľaďovania majetku v časti Klastava. Prestavali tam kultúrny dom na komunitné centrum a v súčasnosti dokončujú rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. „Na prestavbu kultúrneho domu na komunitné centrum sme získali peniaze z Ministerstva vnútra (MV) SR ešte v roku 2018,“ uviedla pre TASR pracovníčka obecného úradu Ľubica Kollárová. Stavba sa však uskutočnila až v prvej polovici roku 2020.



„Následne sme obstarali a zakúpili elektronické a interiérové vybavenie a stavbu sme skolaudovali v decembri 2020 a v roku 2021 bola zapísaná do Registra poskytovateľov sociálnych služieb BBSK,“ doplnila. Tento rok by chceli centrum ešte dovybaviť nábytkom či potrebami do kuchyne.



Na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice získala obec v roku 2020 z MV SR viac ako 11.264 eur. „Práce sa realizujú od jesene 2021, ukončenie závisí od vývoja počasia v najbližších týždňoch,“ pripomenula Kollárová.



V obci sa v uplynulých rokoch venovali najmä budovaniu kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Podarilo sa postaviť asi pol kilometra kanalizácie, desiatky šácht a prípojok. Pripojiť sa následne mohlo 14 domácností. Obec na to získala príspevok z Environmentálneho fondu.



V tejto obci v Štiavnických vrchoch žije aktuálne 165 ľudí s trvalým pobytom, z toho v časti Klastava ich býva asi 20.