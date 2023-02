Balet Anna Karenina: Štátna opera v Banskej Bystrici chystá premiéru

Banská Bystrica 26. februára (TASR) – Štátna opera v Banskej Bystrici pripravuje tanečnú adaptáciu svetoznámeho románu Leva Nikolajeviča Tolstého Anna Karenina. Premiéru má 17. marca, o hudobné naštudovanie diela sa postaral dirigent Igor Bulla a o choreografiu Peter Dedinský, ktorý má aj réžiu. V hlavnej postave sa predstaví Beata Gaálová a Veronika Szabová. Informovala o tom Štátna opera na svojom webe. Inscenácia je prvým samostatným titulom baletného súboru po tom, čo sa po viac ako 60 rokoch existencie opery stal samostatným umeleckým telesom.



Anna Karenina je príbehom o veľkej láske a o osude, ktorému nemožno uniknúť. V centre príbehu stojí emancipovaná šľachtičná, ktorá túži po láske a naplnení, no naráža na dobovú morálku ruskej spoločnosti 19. storočia.



Javiskovú podobu tomuto dielu v banskobystrickej opere dal režisér a choreograf Peter Dedinský. "Príbeh Anny Kareniny som poňal ako príbeh ženy, ktorá sa zúfalo chce vymaniť z dobových konvencií a na ceste za svojím šťastím sa túži vyrovnať mužom. Problémy, s ktorými sa Anna Karenina potýka, sú prenosné aj do dnešných čias. Prostredníctvom jej osudu chceme ako tvorcovia poukázať na to, že ženy a muži ani v súčasnosti stále nemajú rovnocenné postavenie v spoločnosti," konštatoval pre TASR Dedinský.