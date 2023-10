Balet SND pokračuje v tradícii podujatia Umenie pre život

Bratislava 3. októbra (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) sa v októbri zapája do kampane na podporu osvety o preventívnych prehliadkach. V spolupráci s Národným onkologickým ústavom (NOÚ) pripravuje baletné gala Umenie pre život, ktoré sa uskutoční 13. a 14. októbra. Na galavečere sa predstavia výnimoční tanečníci z viacerých európskych divadiel, zastúpené sú Viedeň, Berlín, Madrid, Londýn i Brno. Do Bratislavy zavíta aj španielska primabalerína Lucia Lacarra.



"Október sa okrem iného vyznačuje aj ako ružový mesiac, je symbolom boja proti onkologickým ochoreniam, resp. proti rakovine prsníka," pripomenula na utorkovej tlačovej konferencii riaditeľka Baletu SND Nina Poláková. Ďalej informovala, že na pokračovaní podujatia, ktoré pred rokmi inicioval choreograf a tanečník Mário Radačovský, vystúpia najlepší tanečníci z celého sveta, obdivovaní na prestížnych európskych a svetových scénach. "Opäť tu budeme mať aj tanečníkov z národného divadla v Brne a Košiciach. Privítame aj hviezdy z Berlínskeho štátneho baletu, ako je Ksenia Ovsyanick, jej partnerom bude veľmi mladý a ospevovaný tanečník Alejandro Virelles, ktorý pochádza z Kuby," priblížila Poláková. Potvrdila, že v Bratislave sa predstavia i hostia z Viedenského štátneho baletu a svetová hviezda Lucia Lacarra. Španielska primabalerína, nositeľka mnohých ocenení bude tancovať s Matthewom Goldingom.







Riaditeľ NOÚ Tomáš Alscher uviedol, že na Slovensku každoročne pribudne približne 3000 pacientiek s diagnózou rakovina prsníka. "Preto sme radi, že môžeme byť partnerom podujatia, ktorého hlavným cieľom je zvyšovanie povedomia v rámci širokej verejnosti o tom, ako je dôležité absolvovať preventívne prehliadky, zároveň aktívne pristupovať k zdravému životnému štýlu," podčiarkol.



"Dôležitým menom pri zrode tejto tradície bol Juraj Pechan," upozornil choreograf a tanečník Mário Radačovský, iniciátor projektu vychádzajúceho z filozofie, že umenie lieči. Radačovský sám pred rokmi prekonal onkologické ochorenie a momentálne v Národnom divadle Brno zakladá ďalšiu tradíciu podujatia zameraného na osvetu a podporu boja proti onkologickým ochoreniam. Má sa uskutočniť 12. októbra, česká verzia projektu vzniká v spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavom.



Balet SND bude na bratislavskom Umení pre život reprezentovať Olga Chelpanova a Kristián Achberger, ktorí sa predvedú s duetom Anna Karenina v choreografii Anželiky Choliny. "Je to česť byť na javisku v tomto programe, keďže máme všetci v našom blízkom kruhu ľudí, ktorí trpia alebo už odtrpeli tieto zákerné choroby," poznamenal Achberger ku galavečeru, na ktorom svoje umenie predvedú aj tanečníci Národného divadla Košice.