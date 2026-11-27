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Balet SND premiéruje Luskáčika, očarí choreografiou i krásnou výpravou
Baletné dielo Piotra Iľjiča Čajkovského dostalo novú, dynamickú a zároveň klasickú choreografiu, pod ktorú sa podpísali Jakob Feyferlik a Nina Poláková.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Balet Slovenského národného divadla (SND) uvádza v piatok premiéru najznámejšej vianočnej rozprávky Luskáčik. Baletné dielo Piotra Iľjiča Čajkovského dostalo novú, dynamickú a zároveň klasickú choreografiu, pod ktorú sa podpísali Jakob Feyferlik a Nina Poláková. Hudobne ho naštudoval dirigent Peter Valentovič, rozprávkovú scénu a nádherné kostýmy navrhol Pavol Juráš.
„Luskáčika bezpochyby možno označiť za kultúrny fenomén, ktorý od druhej polovice 20. storočia napĺňa kasy všetkých divadiel, ktoré si ho môžu dovoliť hrať. Luskáčikovská tradícia na Slovensku je veľmi silná, tento balet neodmysliteľne patrí do repertoáru v zimnom období,“ povedal pre TASR šéfdramaturg Baletu SND Kristián Kohút k premiére inscenácie, ktorá podľa neho síce má klasický pohybový slovník, ale tvorcovia v nej chceli vyjsť zo zabehanej „sovietskej“ tradície, pretrvávajúcej dlhé desaťročia.
„Snažili sme sa vrátiť k pôvodnému libretu, študovali sme historické materiály, najmä korešpondenciu medzi hudobným skladateľom, libretistom a choreografom, ktoré boli pre nás východiskovým bodom k tomu, ako inscenáciu uchopiť,“ vysvetlil Kohút. „Nie je to príbeh o jednej predstaviteľke, ktorá chce budovať svoju budúcnosť, ale sú tam dve sólové postavy tak, ako to bolo pôvodne skomponované,“ podčiarkol k príbehu, ktorý malé dievča dostane do Cukrovinkového kráľovstva, kde panuje Cukrovinková víla. Tá je pre Kláru vzor baletu. „Je tam pekná metafora s malými dievčatkami, ktoré chcú byť baletkami,“ dodal dramaturg predstavenia s tým, že oproti originálu sa tvorcovia vyhli Hoffmannovým temnejším až hororovým prvkom z predlohy, ktoré v minulosti fascinovali autorov libreta. Cieľom bolo vytvoriť rozprávkový svet s atmosférou Vianoc, harmonický a zrozumiteľný pre dnešného diváka.
Choreografi zachovali krásu klasického tanca, jeho eleganciu a ladnosť s technicky náročnými pas de deux a zborovými tancami, no zároveň prinášajú vlastný dramatický a vizuálny kontext. „Verím, že súčasné spracovanie tradičnej choreografickej koncepcie prinesie dielu žiadanú dynamiku a naplní očakávania dnešných divákov,“ dodala Nina Poláková k novej inscenácii.
Publikum očarí aj nádhernými kostýmami a rozprávkovou scénografiou, ktoré pre jedno z najslávnejších diel baletnej literatúry a tiež jeden zo symbolov Vianoc navrhol Pavol Juráš. „Som rád, že bolo možné zasadiť ten príbeh do slovenských reálií, aj keď sú viac rozprávkové, ale divák tieto slovenské prvky pozná, čo je veľmi pekné a svetovo unikátne,“ poznamenal Juráš, ktorého výprava ponúka odkazy na ikonické slovenské pamiatky. „Nie sú samoúčelné a dodávajú príbehu niečo, čo dobre poznáme a čo nám pripomína šťastný, vianočný, pokojný domov,“ uzavrel.
„Luskáčika bezpochyby možno označiť za kultúrny fenomén, ktorý od druhej polovice 20. storočia napĺňa kasy všetkých divadiel, ktoré si ho môžu dovoliť hrať. Luskáčikovská tradícia na Slovensku je veľmi silná, tento balet neodmysliteľne patrí do repertoáru v zimnom období,“ povedal pre TASR šéfdramaturg Baletu SND Kristián Kohút k premiére inscenácie, ktorá podľa neho síce má klasický pohybový slovník, ale tvorcovia v nej chceli vyjsť zo zabehanej „sovietskej“ tradície, pretrvávajúcej dlhé desaťročia.
„Snažili sme sa vrátiť k pôvodnému libretu, študovali sme historické materiály, najmä korešpondenciu medzi hudobným skladateľom, libretistom a choreografom, ktoré boli pre nás východiskovým bodom k tomu, ako inscenáciu uchopiť,“ vysvetlil Kohút. „Nie je to príbeh o jednej predstaviteľke, ktorá chce budovať svoju budúcnosť, ale sú tam dve sólové postavy tak, ako to bolo pôvodne skomponované,“ podčiarkol k príbehu, ktorý malé dievča dostane do Cukrovinkového kráľovstva, kde panuje Cukrovinková víla. Tá je pre Kláru vzor baletu. „Je tam pekná metafora s malými dievčatkami, ktoré chcú byť baletkami,“ dodal dramaturg predstavenia s tým, že oproti originálu sa tvorcovia vyhli Hoffmannovým temnejším až hororovým prvkom z predlohy, ktoré v minulosti fascinovali autorov libreta. Cieľom bolo vytvoriť rozprávkový svet s atmosférou Vianoc, harmonický a zrozumiteľný pre dnešného diváka.
Choreografi zachovali krásu klasického tanca, jeho eleganciu a ladnosť s technicky náročnými pas de deux a zborovými tancami, no zároveň prinášajú vlastný dramatický a vizuálny kontext. „Verím, že súčasné spracovanie tradičnej choreografickej koncepcie prinesie dielu žiadanú dynamiku a naplní očakávania dnešných divákov,“ dodala Nina Poláková k novej inscenácii.
Publikum očarí aj nádhernými kostýmami a rozprávkovou scénografiou, ktoré pre jedno z najslávnejších diel baletnej literatúry a tiež jeden zo symbolov Vianoc navrhol Pavol Juráš. „Som rád, že bolo možné zasadiť ten príbeh do slovenských reálií, aj keď sú viac rozprávkové, ale divák tieto slovenské prvky pozná, čo je veľmi pekné a svetovo unikátne,“ poznamenal Juráš, ktorého výprava ponúka odkazy na ikonické slovenské pamiatky. „Nie sú samoúčelné a dodávajú príbehu niečo, čo dobre poznáme a čo nám pripomína šťastný, vianočný, pokojný domov,“ uzavrel.