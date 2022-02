Ľ. Balgová: Odpovede na naše otázky budeme požadovať nielen ústne

Sliač 11. februára (TASR) – Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) by mal prísť na Sliač s odpoveďami na všetky otázky, ktoré mu ohľadom dohody SR s USA nedávno adresovali samosprávy z okolia tamojšieho letiska. Po piatkovom rokovaní zástupcov dotknutých samospráv na Sliači to pre TASR uviedla tamojšia primátorka Ľubica Balgová.



Podľa nej obyvatelia miest a obcí, ktoré sa nachádzajú v blízkosti letiska Sliač, stále nepoznajú odpovede na všetky svoje otázky. „Odpovede, ktoré pred časom minister obrany zaslal primátorovi Banskej Bystrice nepostačujú,“ konštatovala. „Minister obrany nám ale prisľúbil, že do 14 dní sa stretneme a otázky, ktoré mu položíme, nám vysvetlí,“ uviedla.



Otázky sa týkajú napríklad zotrvania civilnej časti letiska, možného umiestnenia jadrových zbraní, majetkovo-právnych záležitostí alebo environmentálnych dopadov či kompenzácií. „Odpovede na naše otázky budeme požadovať nielen ústne, ale aj písomne,“ pripomenula primátorka Sliača.



„S odpoveďami na naše otázky, ktoré sme pred časom dostali od ministra obrany, nie sme spokojní,“ konštatoval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. „Trváme preto na tom, aby minister Jaroslav Naď prišiel na letisko s prezentáciou a písomnými odpoveďami. Pokiaľ v odpovediach identifikujeme problémy, ktoré môžu zásadným spôsobom zmeniť život obyvateľov v našom regióne, budeme zvažovať aj možnosť konania referenda,“ doplnil.