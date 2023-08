Balkánsky festival Magija Balkana bude v trnavskom amfiteátri

Trnava 28. augusta (TASR) - Trnavský mestský amfiteáter bude 1. a 2. septembra hostiť prvý balkánsky festival na Slovensku Magija Balkana. Nielen pre rodákov ho pripravuje združenie Balkáncov One step further, podľa programového riaditeľa Dragana Jocića tam návštevníci okrem bohatého hudobného programu nájdu aj širokú gastronomickú ponuku slovenských aj balkánskych špecialít.



"Na Slovensku evidujeme okolo 80.000 ľudí z krajín Balkánu, ktorí tu buď trvalo žijú, študujú alebo prichádzajú za prácou či rodinami. Pre nich a tiež pre všetkých Slovákov, ktorí sa chcú bližšie zoznámiť s našou kultúrou a typickými jedlami, sme pripravili tento festival," povedal Jocić pre TASR. Miesto konania nevybrali organizátori náhodou, najviac Balkáncov sa podľa jeho slov zdržiava na Slovensku v okolí Trnavy, Bratislavy, Serede či Trenčína. "Máme záujem spolupracovať, prezentovať sa, toto je prvý krok, v pláne sú ďalšie aktivity," uviedol dramaturg festivalu.



Na podujatí vystúpi v prvý deň Trnavčanka Dominika Mirgová ako hosť, pozvanie na Slovensko prijalo viacero umelcov - chorvátske duo Colonia, bosnianska poprocková skupina Crvena jabuka zo Sarajeva. Druhý deň sa o zábavu postará bosnianska speváčka Džejla Ramovič, vrcholom večera bude vystúpenie legendárnej srbskej rockovej skupiny Van Gogh a balkánsky festival uzavrie spevák Mirza Selimovič z Bosny a Hercegoviny, ktorý sa venuje popovej a modernej hudbe.



Na Magija Balkana očakáva Jocić vysokú návštevnosť. "Už teraz máme signály, že po oba dni by mohla byť naplnená kapacita letného kina vyše 1400 miest," doplnil. Na podujatí budú sčasti platiť ako mena žetóny - tokeny. "Budú na nákup nápojov, ale budú sa dať vymeniť aj za návštevu fitnescentra a podobne," doplnil Jocić.