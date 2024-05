Balneologické múzeum sa zapojilo do Noci múzeí

Piešťany 18. mája (TASR) - Tvorivé dielne, kvízy a ďalšie aktivity ponúkne v sobotu Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch. Ako uviedli organizátori, program, ktorý sa koná v rámci Noci múzeí a galérii sa začal už dopoludnia a potrvá až do 21.00 h.



Návštevníci si počas dňa môžu pozrieť stálu expozíciu v budove Kúpeľnej dvorany, pozrieť si ukážky krojov, alebo sa zúčastniť na kvízoch s názvom Život pri rieke Váh a Hádanie a hľadanie v múzeu.



Účastníci podujatia uvidia aj prezentáciu zreštaurovaných múzejných predmetov, alebo si vypočujú zaujímavé prednášky o archeologických nálezoch z Váhu pri Piešťanoch, o záchrane a reštaurovaní plagátov v zbierkach múzea a o stavbách v ríši zvierat.



"Sprístupnená bude aj expozícia Kútne plachty, ktorú si záujemcovia môžu pozrieť v rámci komentovaných prehliadok. Zároveň návštevníkov pozveme aj do expozícií a na výstavu do Vily dr. Lisku a do Pamätnej izby Ivana Kraska," doplnili organizátori.