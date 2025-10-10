< sekcia Regióny
Balneologické múzeum slávnostne otvorilo novú Kraskovu expozíciu

Piešťany 10. októbra (TASR) - Balneologické múzeum Imricha Wintera minulý týždeň v Piešťanoch slávnostne otvorilo kompletne zrekonštruovanú a reinštalovanú expozíciu venovanú básnikovi Ivanovi Kraskovi. Cieľom projektu bolo vytvoriť modernú expozíciu prezentujúcu život a dielo básnika. Pre TASR to uviedol Vladimír Krupa z múzea.
Bola nevyhnutná napríklad rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia, rozvodov vody a kanalizácie a menšie stavebné úpravy. „Prikročili sme k tomu najmä z dôvodov určitej nemodernosti a neaktuálnosti expozície, ktorá napriek reinštalácii v 90. rokoch 20. storočia pôsobila nemoderne a aj samotný priestor si vyžadoval opravy,“ priblížil.
Pri príprave novej expozície sa uskutočnil podrobný výskum archívneho fondu v Martine. „Hlavnou myšlienkou novej expozície bola úvaha architektov Martina Želiara a Maroša Greša o tom, ako, kedy a v akej chvíli dovoliť divákovi odhaliť novú skutočnosť zo života Ivana Kraska. Zaujímalo ich, ako v súčasnom jazyku vyrozprávať život človeka, ako vyrozprávať príbeh priestorom,“ doplnil.
Andrej Bolerázsky z múzea pre TASR uviedol, že počas archívneho výskumu sa podarilo získať množstvo fotografického materiálu aj pohľadnice, ktoré dokumentujú celý priebeh Kraskovho života. Od prvých zmienok, cez štúdium v Rimavskej Sobote či v Rumunsku.
„Ako Ján Botto bol vyštudovaný chemik, ktorý študoval najprv chémiu na Českom vysokom učení technickom v Prahe a zostal potom v Čechách a až do konca prvej svetovej vojny, kde pracoval v chemickej továrni,“ doplnil s tým, že ako Ivan Krasko bol zase básnik. Občianske meno sa nespájalo s jeho básnickou osobnosťou.
Venoval sa aj historickým prácam. „Napísal históriu svojej rodiny, rodnej obce či susednej obce. Napísal o maľbe svätého Michala Archanjela v kostole v Kraskove a okrem toho sa venoval aj politickej publikačnej činnosti. Mal aj patenty, čo sa týka chémie. Chceli sme ukázať, že on nebol iba básnik, ale mal aj nejaký iný život,“ ozrejmil Bolerázsky.
Vyťažiť pôsobenie autentických exponátov i výpovednú hodnotu reprodukcií autentických archívnych dokumentov umožňuje nový výstavný nábytok. „Návštevník časť artefaktov i archívnych dokumentov vidí, časť objavuje v zásuvkových priestoroch nového výstavného nábytku, ktorý má tri hlavné časti - komodu, stôl a skriňu,“ dodal.
Expozíciu dopĺňajú rôzne zbierkové predmety, pamiatky na prvú svetovú vojnu či autentické predmety ako klobúk a palica. „Súčasťou je aj kiosk s dotykovou obrazovkou, na ktorej si návštevníci môžu pozrieť unikátne obrazové i textové materiály v digitálnej podobe,“ ozrejmil Krupa.
Celý proces kompletnej rekonštrukcie priestoru a vybudovania novej expozície v súčasnom období sa uskutočnil v dvoch etapách v rokoch 2023 a 2024. Obe etapy poskytnutím financií z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia aj Trnavský samosprávny kraj.
Expozícia bola v priestoroch jeho piešťanského bytu sprístupnená už v roku 1976. Byt aj cenné kusy zariadenia, knižnicu a mnohé drobné predmety darovala štátu vdova po básnikovi Elena Bottová. Začiatkom 90. rokov 20. storočia bola expozícia čiastočne reinštalovaná v spolupráci s dcérou básnika Evou Mňačkovou, ktorá reinštaláciu podporila darmi zbierkových predmetov i finančne.
