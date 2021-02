Balneologické múzeum vydalo archeologickú topografiu

Piešťany 23. februára (TASR) - Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch vydalo publikáciu Archeologická topografia Trnavskej pahorkatiny a Dolnovážskej nivy v období praveku. Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia vyšla takto ako samostatná publikácia diplomová práca absolventa štúdia archeológie Miroslava Sedláka. Informoval o tom riaditeľ múzea Vladimír Krupa.



"Podrobná evidencia všetkých lokalít a nálezov a ich následné vyhodnotenie je jedinou možnou cestou, ako získať obraz pravekého vývoja oblasti Trnavskej pahorkatiny a Dolnovážskej nivy, na ktorý nadväzujú mladšie civilizácie vrátane súčasnej," uviedol Krupa. Prácu môžu podľa neho využívať vysokoškolskí študenti archeológie a histórie, pracovníci pamiatkových úradov, múzeí i občianskych združení a nájde využitie aj u žiakov základných a stredných škôl a záujemcov o archeológiu a históriu.



Publikácia okrem iného zoznamuje čitateľa so stavom archeologických výskumov a poznania danej oblasti, zaradené sú v nej kapitoly predstavujúce jednotlivé obdobia praveku na základe súčasného poznania, výsledkov a zistení archeologických výskumov. Jednu časť knihy tvorí prehľadný katalóg všetkých pravekých lokalít z Trnavskej pahorkatiny a Dolnovážskej nivy. Ide o rozsiahlu oblasť, ktorá zasahuje do Bratislavského, Trnavského a Trenčianskeho kraja. Do práce sú zaradené aj katastre niektorých obcí okresov Galanta, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok, Piešťany a Trnava. "Kniha bude bezplatne distribuovaná do knižníc členských múzeí Zväzu múzeí na Slovensku," doplnil Krupa.