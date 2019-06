Balónová fiesta opäť spestrí oblohu nad Košicami

Svoju fiestovú premiéru bude mať v Košiciach balón špeciálneho tvaru – gepard Hugo. Pilotom je Roman Serbinčík, Slovák žijúci v Rakúsku, ktorého balónové meno je Barón z Košíc.

Košice 5. júna (TASR) – Nebo nad Košicami najbližšie dni opäť zaplnia balóny rôznych tvarov a veľkostí. V poradí 26. ročník medzinárodnej Balónovej fiesty sa začal v stredu podvečer a potrvá až do soboty (8. 6.).



"Máme 15 balónov, piloti sú zo Slovenska, ale aj Českej republiky, Maďarska, Holandska, Rakúska či Slovinska. Plánované sú lety vždy ráno o 6.30 a podvečer o 18.30 h, samozrejme, závisí aj od počasia, či sa budú realizovať," uviedla pre TASR za organizátorov Diana Hežel. Pre nepriaznivé počasie museli pri otvorení zrušiť voľné lety, pre deti boli k dispozícii len kotvené lety balónmi.



Fiestové mestečko sa nachádza v areáli Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) pri Vysokoškolskej ulici. Štartoviskom pre balóny je bejzbalové ihrisko pred Stavebnou fakultou TUKE. Každý deň od 17.00 do 21.00 h je pripravený sprievodný program spolu so stánkami s občerstvením a hudbou. Fungovať bude aj pikniková zóna, a to najmä pre deti.



V piatok (7. 6.) na štartovacej ploche rozprestrú tzv. walk-in balloon, záujemcovia sa budú môcť prejsť vnútrom balóna. Večer ukončí tradičné nočné nafukovanie a ohňostroj. Kotvené lety balónom sú pre deti pripravené, ak to počasie umožní, každý podvečer.



Svoju fiestovú premiéru bude mať v Košiciach balón špeciálneho tvaru – gepard Hugo. Pilotom je Roman Serbinčík, Slovák žijúci v Rakúsku, ktorého balónové meno je Barón z Košíc.



Organizátormi sú spoločnosť ADS ballooning a Balón klub Košice. Podujatie sa koná pod záštitou mesta Košice v spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu - Visit Košice a Ministerstva dopravy a výstavby SR.