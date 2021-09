Balónová fiesta po prvý raz zavítala na Tokaj

Čerhov 25. septembra (TASR) – Medzinárodná Balónová fiesta Tokaj začína písať svoju históriu úvodným ročníkom v obci Čerhov v okrese Trebišov. Na oblohe nad Tokajom by malo byť dokopy 12 farebných balónov zo šiestich krajín Európy. Podujatie, ktoré je súčasťou programu Tokajského vinobrania, sa začalo v piatok (24. 9.) a potrvá do nedele (26. 9.). TASR o tom informovala Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Košice Región Turizmus (KRT).



Balónovú fiestu Tokaj 2021 podporili aj prostredníctvom grantového programu Košického samosprávneho kraja (KSK) Terra Incognita. Podujatie má prispieť k rozvoju Košického kraja, posilniť atraktívnosť tohto regiónu ako turistickej destinácie a podporiť miestne služby. Ako KRT pripomenul, toto podujatie sa 26 rokov konalo v Košiciach a tri roky vo Veľkej Lomnici. „Organizátori sa rozhodli predstaviť balóny v ďalšom kúte východného Slovenska a rovnako upozorniť na región Tokaj v balónovej komunite doma i v zahraničí. To všetko počas najočakávanejšej udalosti regiónu – Tokajského vinobrania,“ uviedol KRT.



Presun z Košíc na Tokaj a odštartovanie novej etapy Balónovej fiesty víta aj výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková. Podľa jej slov sa región vo vinohradníckej oblasti Tokaj posledné roky rozvíja tým správnym smerom. "Pribúdajú ubytovacie aj stravovacie zariadenia a nové atrakcie, ktoré so sebou prinášajú autentické zážitky. Tokajské vinobranie je jedným z najočakávanejších podujatí v roku a som veľmi rada, že organizátori oboch podujatí sa spojili a využili túto príležitosť, ako program vinobrania obohatiť a priniesť návštevníkom viac ako len gastronomický zážitok," povedala.



Na balónovej fieste sa zúčastňujú balóny a piloti zo Slovenska, z Česka, Poľska, Maďarska, Holandska a Rakúska.