Balónová fiesta v Košiciach privíta 20 balónov zo siedmich krajín

Košice 14. mája (TASR) - V poradí 28. ročník Medzinárodnej balónovej fiesty Košice otvorí hromadný štart balónov v stredu podvečer. Na podujatí, ktoré potrvá do nedele (18. 5.), sa zúčastní 20 balónov zo siedmich krajín. TASR o tom za organizátorov informovala Zuzana Korchňaková.



V Košiciach sa predstavia tímy zo Slovenska, Rakúska, Česka, Maďarska, Nemecka, Holandska a Veľkej Británie. „Podujatie spestria balóny špeciálneho tvaru - klaun Bruno z košickej balónovej flotily, gepard Hugo z Rakúska a britská žaba. Za špeciál je možné považovať aj 'sky-hopper', balón, ktorý nemá prútený kôš, ale len jednomiestne sedadlo pre pilota,“ uviedla.



Hromadné štarty sú plánované vždy ráno a podvečer, približne o 5.30 a 18.00 h z areálu Technickej univerzity v Košiciach. Priestor baseballového ihriska a parkoviska pri Vysokoškolskej ulici bude slúžiť aj ako fiestové mestečko so sprievodným programom, a to každý deň do soboty (17. 5.) od 16.30 h. Hlavný program je naplánovaný na piatok (16. 5.).



„Vhodné meteorologické podmienky sú pre lety balónom kľúčové, takže si všetci hlavne prajeme, aby nám počasie umožnilo zrealizovať čo najviac plánovaných letov. Miesto štartu balónov sa môže meniť podľa smeru vetra, aby balóny mohli po štarte aj bezpečne pristáť,“ dodala Martina Pástor z organizačného tímu fiesty.



Balónová fiesta sa aj v tomto ročníku prepája s letiskom Košice a stala sa tiež súčasťou Župných dní Košického samosprávneho kraja.