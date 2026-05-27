Balónový festival opäť spestrí oblohu nad Košicami
Podujatie pripomína udalosť zo 14. júna 1906, keď nad Košice vzlietol balón Turul, ktorý priviezli z Budapešti.
Autor TASR
Košice 27. mája (TASR) - Nebo nad Košicami najbližšie dni opäť zaplnia balóny rôznych tvarov a veľkostí. Na medzinárodnej Balónovej fieste, ktorá sa začína v stredu a potrvá do nedele (31. 5.), potvrdilo účasť 20 balónov z deviatich krajín sveta. Informoval o tom organizačný tím podujatia.
Balónová fiesta Košice štartuje svoj 29. ročník a oslavuje 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. Otvorí ju hromadný štart balónov v stredu podvečer. Do Košíc prichádzajú tímy z USA, Veľkej Británie, Rakúska, Slovinska, Česka, Maďarska, Nemecka, Holandska a Slovenska. Podujatie spestria balóny špeciálneho tvaru - Klaun Bruno z košickej balónovej flotily, Gepard Hugo a rakúske zelené srdce Steiermark.
Hromadné štarty sú plánované vždy ráno a podvečer, približne o 5.30 h a 18.00 h, z areálu Technickej univerzity v Košiciach. Priestor baseballového ihriska a parkoviska pri Vysokoškolskej ulici bude okrem štartoviska slúžiť aj ako fiestové mestečko so sprievodným programom každý deň od stredy do soboty (30. 5.) od 16.00 h. „Pripravené sú atrakcie nielen pre deti, bude možné prejsť sa obalom balóna (walk-in balón) a zoznámiť sa bližšie s tým, ako to vyzerá v balóne a jeho koši. Hlavný program je pripravený v piatok (29. 5.) s tradičným jedinečným nočným nafukovaním balónov o 21.00 h,“ informovali organizátori.
Podujatie pripomína udalosť zo 14. júna 1906, keď nad Košice vzlietol balón Turul, ktorý priviezli z Budapešti. Bol to plynový balón, ktorý vyštartoval na skúšobný let z priestoru pri železničnej stanici a pristál na streche vtedajších parných kúpeľov. Opäť vyštartoval z ihriska na dnešnej Štúrovej ulici a pristál pri obci Bidovce. Išlo o prevratnú udalosť tej doby, ktorá pútala obrovskú pozornosť verejnosti.
„Balónovú fiestu už roky pripravujeme s nadšením a vierou, že vytvoríme špecifickú atmosféru v meste a balónovým tímom ukážeme Košice a okolie v tej najkrajšej verzii. Lety balónom je však možné realizovať len za vhodných meteorologických podmienok. My sme pripravení a veľmi si prajeme, aby nám počasie umožnilo zrealizovať čo najviac plánovaných letov,“ uviedla riaditeľka podujatia Ingrid Dezijn.
Balónovú fiestu Košice organizuje ADS ballooning Košice a Klub balónového lietania Košice.
