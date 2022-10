Banger predstavil v Bratislave A. Mišík, režisér ho nakrútil na iPhone

Bratislava 3. októbra (TASR) – Mladí českí tvorcovia predstavili v pondelok v Bratislave filmovú novinku s názvom Banger. "Divoká jazda, plná drog a rapu," avizuje distribučná spoločnosť film s príbehom jednej piatkovej noci. Adam Mišík v ňom predáva kokaín, chce však preraziť ako hudobník a urobiť banger. "Nový film režiséra Adama Sedláka sa vďaka svojej atmosfére, nekompromisnému, originálnemu štýlu aj nečakanému humoru stal jednou z najväčších udalostí na tohtoročnom festivale v Karlových Varoch," dodáva Bontonfilm k snímke, ktorá vstúpi do kinodistribúcie 6. októbra.



Hlavný hrdina Alex v podaní populárneho českého speváka Adama Mišíka predáva ten najlepší kokaín v Prahe, s dílovaním chce však raz a navždy skončiť. Jeho snom je presláviť sa na rapovej scéne a nahrať vlastný banger, inými slovami, dobrú pieseň, hit. Okrem toho sa s ním práve rozchádza jeho priateľka a Alex jej chce dokázať, že na to má. Táto noc je na zmenu ako stvorená. Jeho kamarát Láďa totiž na feat zohnal rapera Sergeia Barracudu a to znamená vstupenku medzi top hráčov. Táto vstupenka však nebude lacná a Alex s Láďom musia za pár hodín zohnať poriadny balík peňazí. Vyrážajú preto na bláznivú adrenalínovú jazdu nočným mestom, aby predali všetky drogy, ktoré doma ešte našli.



V ďalších úlohách účinkujú Marcel Bendig, Anna Fialová či Sergei Barracuda, ktorý vo filme stvárnil sám seba. V snímke sa tiež objavia hviezdy sociálnych sietí ako Anna Purič, Džana Valjevac či pornoherečka Stacy Cruz.



Pre režiséra bola zásadná najmä autentickosť filmu, preto hercom umožnil do jeho výslednej podoby zasiahnuť. "Prečítal som si scenár a trochu sme ho upravili. Niektoré veci sme vyškrtali, ja som pridal nejaké hlášky, najmä tie Adamove rapové," potvrdil raper Barracuda. "Niektoré situácie vznikli priamo na pľaci. Čerpal som aj zo svojich skúseností z tohto prostredia, takže sa niekedy neplánovane stali veci, ktoré do filmu jednoducho zapadli," dodáva Mišík.



Režisér Adam Sedlák nakrútil celú snímku na iPhone. "Bol to tvorivý zámer. Chceli sme tomu dodať vizuálnu vernosť, aby diváci mali pocit, že sú spolu s postavami, že s nimi sedia v aute, že sú súčasťou príbehu," vysvetľuje režisér, ktorý sa podpísal aj pod scenár. Podľa Mišíka je Banger dôkaz toho, že v dnešných časoch nie je potrebné mať na natočenie filmu až tak veľa peňazí. "Základom je dobrý nápad a dobrý scenár," uzavrel.