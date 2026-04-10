Piatok 10. apríl 2026
Banícke múzeum predstaví výstavu diel študentov z maďarského Jágru

Na snímke Banícke múzeum v Rožňave. Foto: TASR František Iván

Autor TASR
Rožňava 10. apríla (TASR) - Banícke múzeum v Rožňave uvedie výstavu s názvom Prierez tvorbou, v rámci ktorej predstaví diela študentov Umelecko-odborného gymnázia Eventus z maďarského Jágru. TASR o tom informovala manažérka PR a marketingu múzea Erika Hermélyi Gecelovská.

Umelecko-odborné gymnázium Eventus bolo v maďarskom meste Jáger založené v roku 1991. Škola vzdeláva študentov z Maďarska i zahraničia a ponúka štúdium v troch hlavných odboroch, a to grafika, film a fotografia. Výstava v rožňavskom múzeu predstaví takmer 40 výtvarných diel študentov vytvorených rôznymi technikami a priblíži rozmanité prístupy mladých autorov k súčasnému výtvarnému umeniu.

„V našej inštitúcii dostávajú priestor tradičné aj súčasné umelecké smery, ktoré podporujú rozvoj individuálneho pohľadu každého žiaka. Zorganizovaním výstavy v Rožňave je naším cieľom predstaviť práce našich študentov širšiemu publiku a zároveň posilniť naše prepojenie s kultúrnym životom regiónu Gemer. Výstava zároveň poskytuje príležitosť všetkým, ktorí sa zaujímajú o umenie, nahliadnuť do odbornej práce prebiehajúcej na našej škole,“ uviedol riaditeľ školy Attila Sajtos.

Vernisáž výstavy Prierez tvorbou sa v Baníckom múzeu uskutoční v utorok (14. 4.) popoludní, súčasťou podujatia bude aj vystúpenie speváckeho zboru Eventus. Výstava bude pre verejnosť prístupná do 7. mája.
