Banícke múzeum predstaví výstavu po prvýkrát v suteréne galérie

Rožňava 21. októbra (TASR) - Banícke múzeum v Rožňave po prvýkrát predstaví výstavu v netradičných suterénnych priestoroch svojej galérie. Návštevníci si tu budú môcť prezrieť výstavu fotografií s názvom Premeny v bytí vytvorenú v spolupráci s umeleckou skupinou ART Inn. TASR o tom informovala manažérka kultúry múzea Erika Hermélyi Gecelovská.



Výstava Premeny v bytí bude v suteréne galérie múzea umiestnená s cieľom preniknúť pomocou performatívnych prostriedkov bližšie k návštevníkovi. Koncept výstavy vytvorila Michala Hadušovská spoločne s Andreou Gášpárovou, ktorej tvár je na väčšine prezentovaných fotografií. Výstava pozýva návštevníka do mikrosveta ženy na fotografiách, jej súčasťou je aj hovorené slovo či hudobnú zložka od ukrajinského skladateľa Alexa Zatserkovnyho.



"V priestore sa nenachádza osvetlenie, takže do priestoru je spoločne s fotografiami nutné priniesť aj svetlo, to platí metaforicky i doslova," uviedla Hadušovská s tým, že fotografie budú prezentované na plátne, v rámoch, na skle i na zrkadle. Ako dodala, výstava bude doplnená aj o maľbu odevnej návrhárky a výtvarníčky Martiny Kleinovej.



Výstava Premeny v bytí vznikla v spolupráci s umeleckou skupinou ART Inn venujúcou sa objavovaniu historicky, architektonicky i spoločensky zaujímavých priestorov, ktoré nie sú primárne určené na prezentovanie umeleckej tvorby. Takým je i suterén galérie Baníckeho múzea, kde doposiaľ žiadne diela vystavované neboli. Vernisáž výstavy sa uskutoční v utorok (22. 10.) popoludní, pre verejnosť bude výstava prístupná do 31. marca.