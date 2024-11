Banícke múzeum v Rožňave predstaví videoinštaláciu Antona Čierneho

Rožňava 18. novembra (TASR) - V galérii Baníckeho múzea v Rožňave uvedú vo štvrtok (21. 11.) poslednú tohtoročnú výstavu. Múzeum predstaví tvorbu intermediálneho umelca Antona Čierneho a jeho videoinštaláciu, ktorá poukazuje na problémy v slovenských reedukačných centrách. TASR o tom informovala manažérka kultúry rožňavského múzea Erika Hermélyi Gecelovská.



Anton Čierny sa so svojou tvorbou vracia do galérie Baníckeho múzea v Rožňave po dvoch rokoch. Jeho aktuálna výstava s názvom (Apex Guilt) - Škvrny salamandry pozostáva z videoinštalácie, ktorá sa v troch dejstvách a symbolike podobá na fiktívny príbeh či bájku, no základ má v neuspokojivej realite slovenského reedukačného systému mládeže.



Videoinštalácia autora rozvíja rozprávanie o vine, obetiach, nachádzaní vlastnej slobody, ako aj zodpovednosti za stav, ktorý v slovenskej spoločnosti spôsobil to, že problém reedukačných centier bol dlhodobo prehliadaný a neviditeľný. Dielo obsahuje aj metaforu strieľajúceho lovca v kontraste so zraniteľne pôsobiacou skupinkou mladých ľudí, ktorá má implikovať násilie, ohrozenie či túžbu po ochrane.



"Filmový jazyk stroho striedajú konštatovania generálnej prokuratúry, ktoré nás usádzajú do reality. Apex Guilt, vrcholová vina, ktorú pociťujeme ako ľudský druh na vrchole svojho vývoja, sa tu metaforicky prenáša z obáv o náš ekosystém na našu spoločnosť. V nej sme ako hýbatelia štátu súčasťou problému, ale aj riešenia, ktorého základom je naša spolupatričnosť," doplnila kurátorka výstavy Jana Babušiaková.



Vernisáž poslednej tohtoročnej výstavy v galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa uskutoční vo štvrtok popoludní. Pre verejnosť bude výstava prístupná do konca januára.