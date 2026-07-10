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Banícke múzeum v Rožňave sprístupnilo časť expozície jaskyniarstva

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Na snímke Banícke múzeum v Rožňave. Foto: TASR František Iván

Súčasťou piatkového podujatia boli aj prednášky jaskyniara Gabriela Lešinského, ako aj odborníkov z Národného parku Slovenský kras.

Autor TASR
Rožňava 10. júla (TASR) - Banícke múzeum v Rožňave v rámci piatkového podujatia Deň prírody Slovenského krasu slávnostne sprístupnilo vynovenú jaskynnú časť v Expozícii prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí. Časť expozície prešla modernizáciou a návštevníkom má priniesť nové digitálne prvky, ktoré zvyšujú atraktivitu celého regiónu pre domácich i zahraničných turistov. Zameraná je na svetoznáme jaskyne Slovenského a Aggteleckého krasu.

„Sú tu rôzne informácie v infokiosku, máme špeciálnu vitrínu, ktorá nám predstaví podrobnejšie niektoré vybrané predmety, a sú tu aj témy ako napríklad archeologické nálezy, rôzne osobnosti, ktoré sa podieľali na objavovaní, na výskume týchto jaskýň,“ priblížil pre TASR kurátor múzea Norbert Mogyorósi s tým, že v zmodernizovanej časti je pre návštevníkov pripravená aj interaktívna digitálna vitrína, moderný infokiosk a dizajnová zaoblená stena.

Súčasťou piatkového podujatia boli aj prednášky jaskyniara Gabriela Lešinského, ako aj odborníkov z Národného parku Slovenský kras. K dispozícii bol aj speleologický trenažér. Návštevníci si tak mohli vyskúšať, akým stiesneným podmienkam čelí jaskyniar.

Modernizácia prírodovednej expozície bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci programu Podpora najmenej rozvinutých okresov. Projekt bol podporený regionálnym príspevkom vo výške 79.993 eur.
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