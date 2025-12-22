< sekcia Regióny
Banícke námestie v Gelnici získa po takmer 100 rokoch novú podobu
Radnica pripomenula, že posledná veľká zmena na Baníckom námestí sa uskutočnila v roku 1933, keď Gelnica oslavovala 700 rokov od príchodu nemeckých kolonistov, gründlerov.
Gelnica 22. decembra (TASR) - Mesto Gelnica získalo na projekt s názvom Rekonštrukcia časti Baníckeho múzea a revitalizácia námestia viac ako 262.000 eur z Fondu na podporu cestovného ruchu. Informovalo o tom na sociálnej sieti s tým, že Banícke námestie tak po takmer 100 rokoch získa novú podobu.
„Je to skvelá správa. Po víchrici, ktorá zmenila tvár nášho námestia, sme uvažovali, ako tento priestor skrášliť a vylepšiť, teraz tak budeme mať šancu naše vízie zrealizovať. Okrem toho sme dostali peniaze aj na opravu poslednej nezrekonštruovanej časti strechy na našom múzeu a na renováciu niektorých momentálne nevyužitých priestoroch v jeho vnútri,“ uviedol primátor Dušan Tomaško. Práce na uvedenom projekte by sa mali realizovať v nasledujúcom roku.
