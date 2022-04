Banícku históriu Hnúšte a jeho okolia bude prezentovať Banské múzeum

Hnúšťa 18. apríla (TASR) – Banícku históriu mesta Hnúšťa v okrese Rimavská Sobota a jeho okolia bude prezentovať nové Banské múzeum. Súčasťou bude aj expozícia v nevyužívanej časti bane a minerál, ktorý pripomína zlato. TASR o tom informoval referent pre cestovný ruch mesta Branislav Caban.



"Chceme sa sústrediť na nerasty, ktoré sa tu vyskytujú a ťažia. Návštevník sa dozvie viac o využití mastenca a magnezitu. V Hnúšti sa vyskytujú mineralogicky najvzácnejšie kusy pyritu, ktoré dosahujú veľkosť až do 20 centimetrov," priblížila predsedníčka občianskeho združenia Horná Rimava Marianna Balašková.



Toto združenie projekt pripravuje v budove vo vlastníctve mesta Hnúšťa, ktorá sa nachádza pri areáli banského závodu spoločnosti Gemerská nerudná spoločnosť v časti Mútnik. Miesto je podľa Cabana vybrané zámerne, pretože expozíciu spoja aj s krátkou exkurziou do podzemia. Zároveň návštevníci môžu vnímať atmosféru stále činného banského závodu.



Pripomenul tiež, že na zriadenie múzea dostalo združenie dotáciu 44.114 eur od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Financovanie vo výške desať percent zabezpečuje tiež občianske združenie z vlastných zdrojov. Tie získali zo schválenej dotácie mesta Hnúšťa, keďže vďaka projektu obnovili budovu a súčasne zhodnotili majetok mesta.



Caban ďalej uviedol, že v marci tohto roka ukončili rekonštrukciu priestorov, v ktorých bude umiestnená expozícia. Plánom je otvoriť ju v letných mesiacoch po nainštalovaní všetkých exponátov. Cieľom projektu je podpora cestovného ruchu v regióne sprístupnením baníckej histórie.



Občianske združenie Horná Rimava vzniklo v roku 2007 ako partia mladých dobrovoľníkov, ktorí organizovali rôzne malé kultúrne a športové akcie. V roku 2017 s podporou darcov zrekonštruovali jediný zachovaný kamenný most z 18. storočia na 88-kilometrovom toku rieky Rimava.