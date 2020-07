Banícky expres odviezol k atrakciám Banskej Štiavnice a Kremnice

Zvolen 11. júla (TASR) - Takmer stovka turistov, väčšinou rodiny s deťmi, sa v sobotu previezla Baníckym expresom, ktorý začal premávať zo stanice vo Zvolene, cez Banskú Štiavnicu až do Kremnice. Motorový historický vlak na trase starobylých baníckych miest sa tak zaradil k Horehronskému expresu a Zbojníckemu expresu, ktorých existenciu v minulom a tomto roku iniciovala krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.



"Pasažieri Baníckeho expresu už mali možnosť absolvovať známu Trať mládeže medzi Hronskou Dúbravou a Banskou Štiavnicou, ktorú v roku 1949 za 18 mesiacov vybudovalo viac ako 40.000 brigádnikov," priblížila po absolvovaní prvej časti cesty trasu vlaku Zuzana Jóbová z krajskej organizácie cestovného ruchu.



Okrem spoznávania železničnej architektúry na trase banských miest majú turisti vo vlaku postarané aj o zábavu. Starajú sa o ňu vlakoví herci, ktorí stvárňujú lokálne postavičky typické pre daný región. "Za Banskú Štiavnicu to bude štiavnický fenomén Náco, ktorý stelesňuje dobromyseľného a veselého baníka. Zástupcom Kremnice bude popoludní Alojz Atkáry, slávny cukrár, ktorý žil na pomedzí 19. a 20. storočia a vymyslel jedinečnú cukrovinku kremnický krumpeľ," uviedla pre TASR Jóbová.



Tých, ktorí sa rozhodli tento deň stráviť v Banskej Štiavnici, odviezol zo stanice priamo do centra mesta kolesový vláčik Štiavnická Anča. "Priaznivcov dejín čakala komentovaná prehliadka s názvom Židovská Štiavnica či ochutnávka sopečného vína spod štiavnického stratovulkánu," priblížila ďalej.



V Kremnici čakajú na pasažierov Baníckeho expresu otázky a indície, ktoré ich zavedú k ukradnutému pokladu. Zaujímavou alternatívou bude komentovaná prehliadka histórie mesta spojená s ochutnávkou vína a kremnického krumpľa.



Banícky expres bude premávať počas troch letných sobôt. Jazdy sú naplánované ešte na 8. augusta a 15. augusta. Kapacita vlaku je aj vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu obmedzená.