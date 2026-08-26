< sekcia Regióny
Banícky jarmok oslávi 40. ročník, prinesie hudbu, beh či tortu
Oslavy odštartuje 4. septembra tradičný Banícky sprievod, na hlavnom pódiu zaznie Banícka hymna v podaní Baníckeho spevokolu Kahanec, po ktorej budú nasledovať slávnostné príhovory.
Autor TASR
Prievidza 26. augusta (TASR) - Tradičný Banícky jarmok v Prievidzi sa začiatkom septembra uskutoční po štyridsiaty raz. Podujatie prinesie od 4. do 6. septembra hudbu, stánky s tovarom, beh, tvorivé dielne či maliarske sympózium. Jubileum akcie pripomenie i narodeninová torta. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Banícky jarmok v Prievidzi už celé štyri desaťročia nie je len podujatím, ale živým príbehom, ktorý spolu s verejnosťou píšeme každým ročníkom. Je to miesto, kde sa stretávajú generácie, a kde sa mesto mení na priestor plný hudby a výnimočnej atmosféry,“ spomenula Beňadiková.
Oslavy odštartuje 4. septembra tradičný Banícky sprievod, na hlavnom pódiu zaznie Banícka hymna v podaní Baníckeho spevokolu Kahanec, po ktorej budú nasledovať slávnostné príhovory.
Hudobný program podujatia v prvý deň ponúkne Mažoretky Trend s Dychovou hudbou Maguranka, Marián Púčik a priatelia, DJ Jordy Ray, SIMA, Horkýže Slíže a Iné Kafe.
Prievidzské tanečné skupiny a hudobná skupina Lehota All Stars sa predstavia na pódiu 5. septembra, po nich bude nasledovať Paci Pac, Harmoniková akadémia Jozefa Opatovského a projekt prievidzských rodákov ROUTE64 Engerer/Piešová/Bobula. Večer bude patriť šou Cigánski Diabli & Ludo Kuruc Band a projektu The Best Of The 90’s Show, tiež kapelám Polemic a Heľenine oči.
Program 6. septembra otvorí Peter Paulík s programom Z kuchyne šlágra, nasledovať bude Spevácka skupina Dúbrava z Necpál, folklórno-satirická skupina Drišľak a na záver sa predstavia Kandráčovci.
Mesto v spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom v Prievidzi pripravili i sprievodný program v podobe narodeninovej torty, živých sôch, jarmočného maliarskeho sympózia Ars Infinity, tvorivých dielní pre deti, spoločného behu mestom, diskusie o baníctve na hornej Nitre, kreatívneho tvorenia, blšieho trhu, komentovanej prehliadky sídliska Píly a výstavy Banícky jarmok v čase. Na jarmoku zároveň predstavia nový tím BC Prievidza pre sezónu 2026/2027.
Súčasťou jarmoku budú už tradične stánky s tovarom a občerstvením, ako i atrakcie a kolotoče.
„Banícky jarmok v Prievidzi už celé štyri desaťročia nie je len podujatím, ale živým príbehom, ktorý spolu s verejnosťou píšeme každým ročníkom. Je to miesto, kde sa stretávajú generácie, a kde sa mesto mení na priestor plný hudby a výnimočnej atmosféry,“ spomenula Beňadiková.
Oslavy odštartuje 4. septembra tradičný Banícky sprievod, na hlavnom pódiu zaznie Banícka hymna v podaní Baníckeho spevokolu Kahanec, po ktorej budú nasledovať slávnostné príhovory.
Hudobný program podujatia v prvý deň ponúkne Mažoretky Trend s Dychovou hudbou Maguranka, Marián Púčik a priatelia, DJ Jordy Ray, SIMA, Horkýže Slíže a Iné Kafe.
Prievidzské tanečné skupiny a hudobná skupina Lehota All Stars sa predstavia na pódiu 5. septembra, po nich bude nasledovať Paci Pac, Harmoniková akadémia Jozefa Opatovského a projekt prievidzských rodákov ROUTE64 Engerer/Piešová/Bobula. Večer bude patriť šou Cigánski Diabli & Ludo Kuruc Band a projektu The Best Of The 90’s Show, tiež kapelám Polemic a Heľenine oči.
Program 6. septembra otvorí Peter Paulík s programom Z kuchyne šlágra, nasledovať bude Spevácka skupina Dúbrava z Necpál, folklórno-satirická skupina Drišľak a na záver sa predstavia Kandráčovci.
Mesto v spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom v Prievidzi pripravili i sprievodný program v podobe narodeninovej torty, živých sôch, jarmočného maliarskeho sympózia Ars Infinity, tvorivých dielní pre deti, spoločného behu mestom, diskusie o baníctve na hornej Nitre, kreatívneho tvorenia, blšieho trhu, komentovanej prehliadky sídliska Píly a výstavy Banícky jarmok v čase. Na jarmoku zároveň predstavia nový tím BC Prievidza pre sezónu 2026/2027.
Súčasťou jarmoku budú už tradične stánky s tovarom a občerstvením, ako i atrakcie a kolotoče.