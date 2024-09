Banícky jarmok v Prievidzi ponúkne hudbu, zábavu i tradície

Prievidza 6. septembra (TASR) - Banícky jarmok v Prievidzi opäť ponúkne kultúru, zábavu i ukážku baníckych tradícií. Už 38. ročník najväčšieho podujatia sa začne v piatok popoludní Baníckym sprievodom a potrvá do nedele (8. 9.), v kultúrnom programe sa okrem miestnych umelcov predstavia i Peter Bič Project či Hex. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Program na hlavnom pódiu otvorí banícka hymna v podaní Baníckeho spevokolu Kahanec a neskôr i šachtág. "Región neodmysliteľne spätý s baníctvom v posledných rokoch prechádza výraznou transformáciou. Pri tejto príležitosti predstavíme prezentáciu s názvom Koniec baníctva na hornej Nitre a ako ďalej, ktorá ponúkne pohľad do budúcnosti našej oblasti po útlme baníckej činnosti," priblížila riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska (KaSS) Dana Horná.



Na pódiu sa v prvý deň konania podujatia predstavia Nany Hudák & SHZ, Duchoňovci, Mafia Corner, Medial Banana, Heľenine oči a večer uzatvorí koncert Peter Bič Projekt.



Podujatie v sobotu (7. 9.) ponúkne vystúpenia miestnych tanečných a hudobných súborov i kapiel či detský program. Vrcholmi večera budú koncerty skupín Modus Memory a Janko Lehotský a Hex. Nedeľný program zase prinesie Koncert za Slovensko, v ktorom sa predstavia Štefan Hruštinec, sestry Bacmaňákové, Marek Bednár a Pavol Laták.



"Banícky jarmok je tradičným jarmokom s pestrou ponukou spotrebného i potravinárskeho tovaru, ako i bohatého občerstvenia. Novinkou bude rínok so stánkami s tradičnými ľudovoumeleckými a remeselnými výrobkami, pestovateľskými prebytkami a výrobkami vlastnej produkcie," ozrejmila Krajčiová.



Jarmok sa bude konať na Ulici M. R. Štefánika, Ulici B. Björnsona, Ulici S. Chalupku a v časti mestského parku. Jeho súčasťou budú i zábavné atrakcie.