Banícky orloj je novou, celoročnou atrakciou mesta pod Urpínom

Banská Bystrica 10. júla (TASR) – Historické centrum Banskej Bystrice má novú atrakciu – Banícky orloj, ktorý je umiestnený na fasáde Barbakanu na Námestí Štefana Moysesa. V týchto dňoch ho už môžu okrem miestnych obdivovať i turisti, ktorí počas leta mieria do mesta pod Urpínom.



„Kultúrne podujatia boli počas pandémie zrušené. Zamestnanci nášho odboru kultúry, športu a cestovného ruchu však nezaváhali a prišli s týmto nápadom. História je dôležitou súčasťou každého mesta, tú banskobystrickú si môžeme pripomenúť aj takýmto spôsobom. Orloj pribudol k symbolom nášho mesta a pečať baníctva pripomína nielen nám, ale i ďalším generáciám,“ uviedol primátor Ján Nosko.



Tvar orloja evokuje drevenú skrinku, v ktorej sú vyložené cennosti. Ornamentika bola prispôsobená gotickému štýlu a obraz rozdelený do troch políc – kompozičných celkov. Prvá s najmasívnejšími stĺpmi a výjavom baníka symbolizuje podzemie bane a štôlne, baníkov ako majoritnú časť historického obyvateľstva. Druhé poschodie predstavuje spracovanie rúd v okolí mesta. Stvárnená rieka je symbolom všetkých vodných tokov v okolí, ktoré poháňali stroje a zariadenia. Kostol zo Španej Doliny pripomína okolité banícke obce, ktoré sa podieľali na spracovávaní rúd a produktov. Tretiemu poschodiu dominuje jazdec na koni Fugger, za čias ktorého banícka Banská Bystrica zažila najväčšiu slávu. Loď a voz symbolizujú vývoz výrobkov a surovín z Bystrice do celého sveta.



Autormi Baníckeho orloja sú akademickí sochári, manželia Jančurovci zo spoločnosti Ľupčianske kovozávody. Za konštrukčnou časťou stojí Matúš Jančura a detaily, ku ktorým patrí i stvárnenie zobrazení na orloji, zhotovila Magdaléna Anna Jančurová.



„Vyrobiť orloj s hmotnosťou približne 600 kilogramov bola výzva. Je za tým 1500 hodín práce. Verím, že výsledok stojí za to a obyvateľom i návštevníkom sa bude páčiť,“ reagoval Jančura.



Orloj zatiaľ funguje v skúšobnej prevádzke, aby sa doladili prípadné nedostatky. Na Barbakane zostane počas celého roka, intenzita jeho spúšťania bude počas zimy nižšia.