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Banka ženského mlieka v Bardejove pomáha novorodencom už sedem rokov
Banka ženského mlieka je špecializovaným pracoviskom, ktoré zbiera, spracováva a skladuje darované ľudské mlieko pre novorodencov, ktorí ho od vlastnej matky z rôznych dôvodov nemôžu dostať.
Autor TASR
Bardejov 12. júla (TASR) - Banka ženského mlieka pri Nemocnici sv. Jakuba v Bardejove, partner skupiny Agel, si v júli tohto roka pripomína sedem rokov od svojho vzniku. Za toto obdobie sa do darcovstva zapojilo okolo 120 žien, ktoré spolu darovali približne 500 litrov mlieka. TASR o tom informovala marketingová špecialistka nemocnice Anna Gašperová.
Banka ženského mlieka je špecializovaným pracoviskom, ktoré zbiera, spracováva a skladuje darované ľudské mlieko pre novorodencov, ktorí ho od vlastnej matky z rôznych dôvodov nemôžu dostať. Mlieko darkýň slúži prednostne deťom hospitalizovaným na jednotke intenzívnej starostlivosti, teda predčasne narodeným alebo chorým novorodencom. V prípade dostatočných zásob ho nemocnica podáva aj zdravým donoseným novorodencom, ak vlastná matka dočasne nemôže dojčiť.
„Výživa výlučne ľudským mliekom v najútlejšom veku má priaznivý účinok na bezprostredné aj dlhodobé zdravie dieťaťa. Tento postup je plne v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie, UNICEF, Charty práv dieťaťa aj odborných spoločností zameraných na výživu novorodencov a dojčiat. Podľa týchto odporúčaní má novorodenec v prípade nedostatku materského mlieka vlastnej matky dostať ako prvú voľbu počas hospitalizácie mlieko od darkyne,“ vysvetlil zástupca primára pre novorodenecké oddelenie nemocnice Marcel Litavec.
Za sedem rokov fungovania banky sa podarilo vybudovať sieť darkýň, z ktorých doterajší rekord bol 35 litrov od jednej darkyne. Celkový objem darovaného mlieka predstavuje približne 500 litrov.
„Sedem rokov banky ženského mlieka je pre nás nielen dôvodom na oslavu, ale predovšetkým príležitosťou poďakovať všetkým ženám, ktoré sa do darcovstva zapojili. Ich ochota pomôcť iným deťom a ich matkám má pre nás a pre naše najmenších pacientov neoceniteľnú hodnotu. Sme hrdí na to, že táto forma solidarity funguje v Bardejove už sedem rokov a dúfame, že bude inšpiráciou pre ďalšie darkyne,“ doplnil riaditeľ nemocnice Marián Petko.
Banka ženského mlieka je špecializovaným pracoviskom, ktoré zbiera, spracováva a skladuje darované ľudské mlieko pre novorodencov, ktorí ho od vlastnej matky z rôznych dôvodov nemôžu dostať. Mlieko darkýň slúži prednostne deťom hospitalizovaným na jednotke intenzívnej starostlivosti, teda predčasne narodeným alebo chorým novorodencom. V prípade dostatočných zásob ho nemocnica podáva aj zdravým donoseným novorodencom, ak vlastná matka dočasne nemôže dojčiť.
„Výživa výlučne ľudským mliekom v najútlejšom veku má priaznivý účinok na bezprostredné aj dlhodobé zdravie dieťaťa. Tento postup je plne v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie, UNICEF, Charty práv dieťaťa aj odborných spoločností zameraných na výživu novorodencov a dojčiat. Podľa týchto odporúčaní má novorodenec v prípade nedostatku materského mlieka vlastnej matky dostať ako prvú voľbu počas hospitalizácie mlieko od darkyne,“ vysvetlil zástupca primára pre novorodenecké oddelenie nemocnice Marcel Litavec.
Za sedem rokov fungovania banky sa podarilo vybudovať sieť darkýň, z ktorých doterajší rekord bol 35 litrov od jednej darkyne. Celkový objem darovaného mlieka predstavuje približne 500 litrov.
„Sedem rokov banky ženského mlieka je pre nás nielen dôvodom na oslavu, ale predovšetkým príležitosťou poďakovať všetkým ženám, ktoré sa do darcovstva zapojili. Ich ochota pomôcť iným deťom a ich matkám má pre nás a pre naše najmenších pacientov neoceniteľnú hodnotu. Sme hrdí na to, že táto forma solidarity funguje v Bardejove už sedem rokov a dúfame, že bude inšpiráciou pre ďalšie darkyne,“ doplnil riaditeľ nemocnice Marián Petko.