Bánov zvýšil elektronickou evidenciou mieru triedenia odpadu

Bánov 18. septembra (TASR) – Obci Bánov v okrese Nové Zámky sa podarilo za posledné dva roky zvýšiť mieru triedenia odpadu zo 16 na takmer 59 percent. Zásadný podiel na tomto výsledku má fungujúca elektronická evidencia odpadov, tvrdí Matúš Ohrádka, ktorý má v obci na starosti životné prostredie a odpadové hospodárstvo.



Elektronickú evidenciu odpadov zaviedli v Bánove v roku 2020. Vyhodnotením dát vedenie obce dôsledne zanalyzovalo správanie obyvateľov pri zbere zmesového i triedeného odpadu. "Takýmto spôsobom sme chceli identifikovať slabé miesta, aby sme tak získali reálny prehľad o miere triedenia z domácností aj ďalších subjektov v obci," povedal Ohrádka.



Ako prvé označili v Bánove nádoby so zmesovým odpadom. Domácnosti začali pri triedenom odpade označovať vrecia nálepkou s QR kódom. Pri každom zbere boli údaje o produkcii odpadu z konkrétnej domácnosti zaznamenané do elektronického systému a postupne vznikol prehľad, ako to v obci s odpadmi naozaj vyzerá.



Už v prvom roku zavedenia systému dosiahla obec mieru triedenia komunálnych odpadov na úrovni 40,85 percenta a v roku 2021 toto číslo vzrástlo na 58,83 percenta. Znížilo sa aj množstvo vyprodukovaného odpadu, ktorý Bánovčania poslali na skládku. Kým v roku 2019 to bolo viac ako 635 ton, za rok 2021 to bolo necelých 498 ton.



Z dlhodobého hľadiska je v Bánove cieľom udržať si trend zvyšovania miery triedenia. Všetky aktivity obce smerujú hlavne k zavedeniu spravodlivých poplatkov, úspore financií, menšiemu množstvu odpadu na skládkach. Podľa slov Ohrádku malo vedenie obce pred zavedením systému jasný cieľ, verejnosť však bola dosť skeptická. "Komunikovali sme nielen benefity systému, ale aj to, ako sa nový systém dotkne každej domácnosti, či akým spôsobom môžeme do budúcna ovplyvniť výšku poplatkov za vývoz odpadu."