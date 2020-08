Bánovčan mal strieľať do vzduchu z plynovej pištole, hrozí mu väzenie

Bánovce nad Bebravou 6. augusta (TASR) - Až trojročný trest odňatia slobody hrozí Bánovčanovi, ktorý mal v obci v okrese Bánovce nad Bebravou strieľať do vzduchu z plynovej pištole, a to v blízkosti ľudí na opekačke. Štyridsaťročný muž už čelí obvineniu z prečinu výtržníctva, informovala vo štvrtok trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Výtržníctvo Bánovčana oznámil na políciu jeden z partie ľudí. "Policajtom uviedol, že spolu s jeho približne desiatimi kamarátmi si opekali, keď k ním zrazu prišiel sused a povedal im, že mu prekáža dym. Následne mal na nich spoza plota mieriť krátkou plynovou zbraňou, z ktorej mal vystreliť do vzduchu niekoľko rán," opísali policajti.



Počas incidentu nedošlo k fyzickému napadnutiu a ani k zraneniu poškodených osôb. "Bánovskí policajti muža obvinili. Za tento skutok mu hrozí v zmysle zákona trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky," dodala polícia.