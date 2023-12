Bánovčania zaplatia za odpad rovnakú sumu ako v tomto roku

Bánovce nad Bebravou 14. decembra (TASR) - Obyvatelia Bánoviec nad Bebravou zaplatia v budúcom roku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu rovnakú sumu ako v tomto roku. Pôjde o 45 eur na osobu a rok. Vyplýva to z príslušného všeobecne záväzného nariadenia, ktoré na svojom rokovaní vo štvrtok schválili mestskí poslanci.



"Nakoľko je rok 2024 rokom priestupným, mení sa len výška poplatku na osobu a deň, a to z 0,1233 eura na osobu a deň na 0,122951 eura na osobu a deň," skonštatovala radnica.



Mesto pri tvorbe poplatku vychádzalo z reálnych nákladov na odpadové hospodárstvo v roku 2023 a ich predpokladu na rok 2024.



V tomto roku by malo mesto na odpadové hospodárstvo vynaložiť 988.011,38 eura, v budúcom by mali náklady dosiahnuť 1.027.743 eur.



Vo výdavkoch roka 2024 nie je zahrnutá nová zákonná povinnosť v podobe mechanicko-biologickej úpravy odpadov pred ich skládkovaním, ktorej povinné zavedenie štát opätovne odložil o jeden rok. Po jej zavedení už nebude možné na skládky ukladať komunálny odpad, ktorý neprešiel úpravou. "Samosprávam, ktoré nebudú mať zabezpečenú úpravu odpadov, Ministerstvo životného prostredia SR zároveň plánuje výrazne zvýšiť poplatky za skládkovanie. V prípade zavedenia úpravy odpadu do praxe sa zvýši náklad za jednu tonu komunálneho odpadu uloženého na skládke o približne 50 eur, čo pri 3524 tonách predstavuje približne 176.000 eur ročne," upozornila bánovská radnica.