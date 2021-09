Zrekonštruované átrium poteší gymnazistov v Bánovciach nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou 15. septembra (TASR) - Átrium na Gymnáziu Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou už nebude vlhnúť. Rekonštrukciu objektu zabezpečil zriaďovateľ školy - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK). "Átrium bude slúžiť na rôzne stretnutia študentov s učiteľmi," povedal predseda TSK Jaroslav Baška.



Krajská samospráva podľa neho plánuje zrekonštruovať i podkrovie školy, ktoré by malo slúžiť na ďalšie triedy. "Strecha v jednej časti je veľmi zlá, popri rekonštrukcii by sme tak vybudovali i ďalšie priestory. Tým by študenti nemuseli chodiť do rodného domu Janka Jesenského, ktorý je rovnako v pôsobnosti TSK. Slúžil by už tak len ako kultúrna pamiatka pre návštevníkov zo širokého okolia," priblížil.



Gymnázium navštevuje 364 žiakov v štvorročnom a osemročnom štúdiu. Od budúceho školského roka by malo mať i bilingválnu, anglicko-slovenskú sekciu. Schválila to krajská školská rada, odobriť to ešte musí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. "Bude to určite v prospech gymnázia, keďže sa tu v budúcnosti prejaví väčší záujem o štúdium," dodal Baška.