< sekcia Regióny
Bánovce nad Bebravou a Uhrovskú dolinu spojí cyklotrasa
Primátor Róbert Gašparík v tejto súvislosti poďakoval kraju za pomoc pri projekte.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 27. mája (TASR) - Bánovce nad Bebravou a Uhrovskú dolinu spojí cyklotrasa. Na výstavbu viac ako kilometer dlhého úseku za približne 700.000 eur získala samospráva okresného mesta financie z Programu Slovensko. Základný kameň stavby poklepali v závere minulého týždňa. Informoval o tom referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Dominik Antal.
„Projekt počíta s vybudovaním vetvy cyklistickej infraštruktúry v dĺžke 1,15 kilometra, ktorá prepojí mesto Bánovce nad Bebravou s obcou Horné Naštice. Investícia je vo výške 700.000 eur, z čoho väčšinu pokryjú európske zdroje z Programu Slovensko cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR,“ uviedol Antal.
Zámer investície podľa neho schválila Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj TSK. Primátor Róbert Gašparík v tejto súvislosti poďakoval kraju za pomoc pri projekte.
Stavba podľa zástupcu zhotoviteľa - vedúceho prevádzkovej jednotky Prievidza spoločnosti Strabag Jozefa Kollára pozostáva z troch objektov. „Samotná cyklotrasa bude mať šírku tri metre, v zúžených priestoroch dva metre. Ďalším objektom je rekonštrukcia cyklistickej lávky. Stará lávka so šírkou dva metre sa demontuje, budeme realizovať novú so šírkou tri metre. Tretím objektom je realizácia verejného osvetlenia v počte 59 kusov, vybavené budú LED svetlami,“ spresnil Kollár. Stavbu firma podľa neho zrealizuje do šiestich mesiacov.
„Tento projekt zapadá do veľkej skladačky v rámci celého Trenčianskeho kraja. Teší ma, že takéto zámery budovania nových cyklotrás získavajú aj mestá a obce v rámci kraja,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška.
Cyklistická infraštruktúra v okrese by mala v budúcnosti pokračovať smerom na Uhrovec.
„Projekt počíta s vybudovaním vetvy cyklistickej infraštruktúry v dĺžke 1,15 kilometra, ktorá prepojí mesto Bánovce nad Bebravou s obcou Horné Naštice. Investícia je vo výške 700.000 eur, z čoho väčšinu pokryjú európske zdroje z Programu Slovensko cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR,“ uviedol Antal.
Zámer investície podľa neho schválila Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj TSK. Primátor Róbert Gašparík v tejto súvislosti poďakoval kraju za pomoc pri projekte.
Stavba podľa zástupcu zhotoviteľa - vedúceho prevádzkovej jednotky Prievidza spoločnosti Strabag Jozefa Kollára pozostáva z troch objektov. „Samotná cyklotrasa bude mať šírku tri metre, v zúžených priestoroch dva metre. Ďalším objektom je rekonštrukcia cyklistickej lávky. Stará lávka so šírkou dva metre sa demontuje, budeme realizovať novú so šírkou tri metre. Tretím objektom je realizácia verejného osvetlenia v počte 59 kusov, vybavené budú LED svetlami,“ spresnil Kollár. Stavbu firma podľa neho zrealizuje do šiestich mesiacov.
„Tento projekt zapadá do veľkej skladačky v rámci celého Trenčianskeho kraja. Teší ma, že takéto zámery budovania nových cyklotrás získavajú aj mestá a obce v rámci kraja,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška.
Cyklistická infraštruktúra v okrese by mala v budúcnosti pokračovať smerom na Uhrovec.