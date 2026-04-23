Bánovce nad Bebravou budú mať budúce volebné obdobie 15 poslancov
Primátor Róbert Gašparík pripomenul, že počet členov MsZ sa za posledných päť volebných období nemenil.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 23. apríla (TASR) - Záujmy obyvateľov mesta Bánovce nad Bebravou bude v budúcom volebnom období hájiť 15 poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ). Ich počet sa tak oproti súčasnému obdobiu zníži o štyroch. Zníži sa i počet volebných obvodov. Návrh radnice schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v stredu (22. 4.). S obdobným návrhom, no v inom zložení volebných obvodov, prišla i časť mestských poslancov.
Mesto bude mať podľa návrhu radnice vo volebnom období 2026 až 2030 celkom 15 poslancov, ktorí budú po novom pôsobiť v siedmich namiesto deviatich volebných obvodoch. Volebný obvod Juh a Východ budú zastupovať štyria poslanci, volebný obvod Stred a Sever traja poslanci, sídlisko Dubnička štyria, po jednom poslancovi budú mať mestské časti Biskupice, Malé Chlievany, Dolné Ozorovce a Horné Ozorovce. Primátor bude pôsobiť na plný pracovný úväzok.
Primátor Róbert Gašparík pripomenul, že počet členov MsZ sa za posledných päť volebných období nemenil. Počet obyvateľov za posledných 15 rokov podľa neho klesá a k 8. aprílu tohto roka má mesto 15.845 obyvateľov. „Znížením počtu poslancov mesto reflektuje na klesajúci počet obyvateľov. Znížením počtu volebných obvodov dôjde k rovnomernejšiemu rozdeleniu mandátov, nielen podľa počtu obyvateľov, ale aj z hľadiska geografického rozloženia obyvateľov v jednotlivých obvodoch a v nemalej miere aj k úspore výdavkov mesta,“ uviedol Gašparík.
Pre mestské časti podľa neho mesto navrhlo zachovať po jednom poslancovi, argumentuje logickým historickým a geografickým opodstatnením a najmä praktickým hľadiskom. „Tento variant je plne v súlade s výkonom volebného práva, ktorý práve pre mestské časti umožňuje vytvárať jednomandátové volebné obvody,“ tvrdí.
So svojím návrhom na úpravu členov MsZ prišla aj šestica mestských poslancov. Počet členov MsZ chceli znížiť na 15 a počet volebných obvodov na tri s tým, že mestské časti by zastupovali dvaja poslanci. Návrhom reagovali najmä na nepomer volebných obvodov a ich zosúladenie s Ústavou SR, poklesom počtu obyvateľov, zisteniami verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského o nepomere volebného práva i znížením nákladov mesta. „Tento návrh nie je ani v prospech niekoho ani proti nikomu. My nemáme záujem niečo ničiť, rušiť, ani nehovoríme o tom, že si nevážime prácu každého jedného poslanca. Uvedomujeme si aj špecifickosť práce poslancov a zároveň predsedov výborov mestských častí,“ uviedol Peter Králik.
Predložený návrh podľa neho zachovával osobitné postavenie mestských častí, vytváral samostatný volebný obvod pre mestské časti, zachovával existenciu výborov mestských častí a ich predsedov a zabezpečoval ich primerané zastúpenie v MsZ.
MsZ nakoniec odobrilo návrh mesta, za hlasovalo 11 poslancov. Dávid Holý nevylúčil, že časť poslancov podá podnet na prokuratúru, ktorá bude rozhodovať o zákonnosti uznesenia. To podľa nich viac prehlbuje problém s nepomerom volebného práva.
Mesto bude mať podľa návrhu radnice vo volebnom období 2026 až 2030 celkom 15 poslancov, ktorí budú po novom pôsobiť v siedmich namiesto deviatich volebných obvodoch. Volebný obvod Juh a Východ budú zastupovať štyria poslanci, volebný obvod Stred a Sever traja poslanci, sídlisko Dubnička štyria, po jednom poslancovi budú mať mestské časti Biskupice, Malé Chlievany, Dolné Ozorovce a Horné Ozorovce. Primátor bude pôsobiť na plný pracovný úväzok.
Primátor Róbert Gašparík pripomenul, že počet členov MsZ sa za posledných päť volebných období nemenil. Počet obyvateľov za posledných 15 rokov podľa neho klesá a k 8. aprílu tohto roka má mesto 15.845 obyvateľov. „Znížením počtu poslancov mesto reflektuje na klesajúci počet obyvateľov. Znížením počtu volebných obvodov dôjde k rovnomernejšiemu rozdeleniu mandátov, nielen podľa počtu obyvateľov, ale aj z hľadiska geografického rozloženia obyvateľov v jednotlivých obvodoch a v nemalej miere aj k úspore výdavkov mesta,“ uviedol Gašparík.
Pre mestské časti podľa neho mesto navrhlo zachovať po jednom poslancovi, argumentuje logickým historickým a geografickým opodstatnením a najmä praktickým hľadiskom. „Tento variant je plne v súlade s výkonom volebného práva, ktorý práve pre mestské časti umožňuje vytvárať jednomandátové volebné obvody,“ tvrdí.
So svojím návrhom na úpravu členov MsZ prišla aj šestica mestských poslancov. Počet členov MsZ chceli znížiť na 15 a počet volebných obvodov na tri s tým, že mestské časti by zastupovali dvaja poslanci. Návrhom reagovali najmä na nepomer volebných obvodov a ich zosúladenie s Ústavou SR, poklesom počtu obyvateľov, zisteniami verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského o nepomere volebného práva i znížením nákladov mesta. „Tento návrh nie je ani v prospech niekoho ani proti nikomu. My nemáme záujem niečo ničiť, rušiť, ani nehovoríme o tom, že si nevážime prácu každého jedného poslanca. Uvedomujeme si aj špecifickosť práce poslancov a zároveň predsedov výborov mestských častí,“ uviedol Peter Králik.
Predložený návrh podľa neho zachovával osobitné postavenie mestských častí, vytváral samostatný volebný obvod pre mestské časti, zachovával existenciu výborov mestských častí a ich predsedov a zabezpečoval ich primerané zastúpenie v MsZ.
MsZ nakoniec odobrilo návrh mesta, za hlasovalo 11 poslancov. Dávid Holý nevylúčil, že časť poslancov podá podnet na prokuratúru, ktorá bude rozhodovať o zákonnosti uznesenia. To podľa nich viac prehlbuje problém s nepomerom volebného práva.