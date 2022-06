Bánovce nad Bebravou budú mať naďalej 19 poslancov

Bánovce nad Bebravou 22. júna (TASR) - Obyvateľov Bánoviec nad Bebravou bude v nasledujúcom volebnom období naďalej zastupovať 19 mestských poslancov. Bánovčania si ich budú na jeseň vyberať v rámci deviatich volebných obvodov. Odobrili to mestskí poslanci na svojom rokovaní v stredu.



Mesto Bánovce nad Bebravou malo k 19. máju tohto roka 16.882 obyvateľov. Šesť poslancov bude hájiť záujmy obyvateľov v rámci obvodu sídliska Dubnička, naopak, po jednom poslancovi budú mať mestské časti Biskupice, Malé Chlievany, Dolné a Horné Ozorovce.



Počet členov mestského zastupiteľstva (MsZ) kritizovala poslankyňa MsZ Miroslava Hudecová, pripomenula, že počet obyvateľov mesta rokmi systematicky klesá. Poukázala na to, že samosprávu čakajú ďalšie výdavky, a to i v nadväznosti na v stredu schválený protiinflačný balíček v parlamente. Zníženie počtu poslancov by podľa nej pomohlo ušetriť financie. Jej argumentáciu podporil i poslanec Dávid Holý, pripomenul, že Bánovce nad Bebravou môžu mať v zmysle zákona od 13 do 19 členov MsZ.



"Samospráva má právo na to, aby o jej činnosti rozhodovali poslanci. Áno, klesol počet obyvateľov približne o 1100, ak porovnáme roky 2018 a tento rok. Ale musíme si uvedomiť aj to, že máme štyri mestské časti, ktoré skresľujú počet poslancov, ktorí pripadajú na jedného obyvateľa. Nie je možné v iných častiach poslancov uberať," reagovala viceprimátorka Mária Hajšová.



Poslanci zároveň schválili, že budúci primátor alebo primátorka bude v meste pôsobiť na plný pracovný úväzok.