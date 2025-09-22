< sekcia Regióny
Bánovce nad Bebravou budú rozvíjať spoluprácu s maďarským Sarvašom
Sarvaš je maďarské mesto v Békešskej župe s približne 15.000 obyvateľmi, teda veľkostne približne na úrovni Bánoviec nad Bebravou.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 22. septembra (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou bude rozvíjať vzťahy s maďarským mestom Sarvaš. S maďarským partnerom chce spolupracovať najmä v oblastiach kultúry a športu, cestovného ruchu, voľnočasových aktivít či školstva. Zmluvu o spolupráci odobrili mestskí poslanci na svojom septembrovom rokovaní.
Sarvaš je maďarské mesto v Békešskej župe s približne 15.000 obyvateľmi, teda veľkostne približne na úrovni Bánoviec nad Bebravou. „Ide o mesto so silnou slovenskou komunitou, pričom slovenská samospráva mesta Sarvaš, ktorá vznikla v januári 1995, považuje za svoju najväčšiu úlohu zachovanie kultúry a rozvoj tradícií Slovákov, žijúcich v meste a v jeho okolí už skoro 300 rokov,“ uviedla bánovská samospráva v dôvodovej správe k zmluve o spolupráci.
V meste podľa nej pôsobí slovenská základná škola, materská škola a internát, mesto zabezpečilo pre slovenskú samosprávu taktiež nehnuteľnosť, v ktorej v súčasnosti pôsobí Slovenské regionálne osvetové centrum. „Slovenská samospráva pravidelne publikuje noviny a vydáva knihy v slovenskom jazyku. V meste funguje mnoho slovenských inštitúcií. Dobrým príkladom je kultúrny spolok sarvašských Slovákov Vernosť, v zbore evanjelickej cirkvi sa pravidelne konajú bohoslužby v slovenskom jazyku,“ priblížila.
Na vzájomnej spolupráci a rozvíjaní vzťahov sa samosprávy dohodli v apríli tohto roka počas návštevy bánovského primátora Róberta Gašparíka v Sarvaši. Uzatvorením zmluvy o spolupráci sa Bánovce nad Bebravou pridajú k Popradu a Malackám, ktoré sú ďalšími slovenskými partnerskými mestami Sarvaša.
Sarvaš je maďarské mesto v Békešskej župe s približne 15.000 obyvateľmi, teda veľkostne približne na úrovni Bánoviec nad Bebravou. „Ide o mesto so silnou slovenskou komunitou, pričom slovenská samospráva mesta Sarvaš, ktorá vznikla v januári 1995, považuje za svoju najväčšiu úlohu zachovanie kultúry a rozvoj tradícií Slovákov, žijúcich v meste a v jeho okolí už skoro 300 rokov,“ uviedla bánovská samospráva v dôvodovej správe k zmluve o spolupráci.
V meste podľa nej pôsobí slovenská základná škola, materská škola a internát, mesto zabezpečilo pre slovenskú samosprávu taktiež nehnuteľnosť, v ktorej v súčasnosti pôsobí Slovenské regionálne osvetové centrum. „Slovenská samospráva pravidelne publikuje noviny a vydáva knihy v slovenskom jazyku. V meste funguje mnoho slovenských inštitúcií. Dobrým príkladom je kultúrny spolok sarvašských Slovákov Vernosť, v zbore evanjelickej cirkvi sa pravidelne konajú bohoslužby v slovenskom jazyku,“ priblížila.
Na vzájomnej spolupráci a rozvíjaní vzťahov sa samosprávy dohodli v apríli tohto roka počas návštevy bánovského primátora Róberta Gašparíka v Sarvaši. Uzatvorením zmluvy o spolupráci sa Bánovce nad Bebravou pridajú k Popradu a Malackám, ktoré sú ďalšími slovenskými partnerskými mestami Sarvaša.