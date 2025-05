Bánovce nad Bebravou budujú priechod pre chodcov

Bánovce nad Bebravou 22. mája (TASR) - Mesto Bánovce nad Bebravou buduje na ulici Matice slovenskej nový priechod pre chodcov. Jeho výstavbou, ako i ďalšími úpravami dopravy v lokalite sleduje zvýšenie bezpečnosti detí pri ceste do školy aj domov. Informovala o tom radnica na sociálnej sieti.



Súčasťou úprav dopravnej situácie na ulici bolo i vytvorenie štyroch uzatvorených boxov - vyhradených miest na nakladanie a vykladanie detí pred školou. „Tieto miesta sú vyhradené každý pracovný deň od 6.00 h do 16.00 h. Po 16.00 h je parkovanie opäť povolené až do 6.00 h nasledujúceho rána,“ spresnila radnica.



Súčasťou úprav je podľa nej aj rozšírenie chodníka pri priechode pre chodcov o päť metrov, ktorý po dokončení mesto vydláždi pre väčší komfort a bezpečnosť peších.



Radnica v tejto súvislosti prosí vodičov o rešpektovanie dopravného značenia a vyhradených časov.