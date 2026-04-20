Bánovce nad Bebravou chcú postaviť cyklotrasu smerom na Horné Naštice
Práce plánuje mesto financovať z Programu Slovensko, bolo úspešné so žiadosťou o NFP v rámci výzvy zameranej na podporu cyklodopravy.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 20. apríla (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou plánuje vybudovať cyklistickú trasu, prepojí mesto s lokalitou smerom do obce Horné Naštice. Dodávateľa prác vybrala radnica cez verejnú súťaž, na realizáciu investície v hodnote viac ako 645.000 eur jej Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR schválilo nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko.
„Hlavným cieľom projektu je vytvoriť vetvu cyklistickej infraštruktúry v okrese Bánovce nad Bebravou, ktorá bude prepájať mesto Bánovce nad Bebravou s obcou Horné Naštice s napojením ďalej na navrhovanú cyklotrasu do obce Uhrovec,“ priblížila samospráva v oznámení vo vestníku verejného obstarávania.
Spresnila, že celková dĺžka navrhovanej cyklotrasy z Bánoviec nad Bebravou do Horných Naštíc je približne 2,85 kilometra, predmetom zákazky je prvá etapa cyklotrasy - dvojpruhový obojsmerný cyklochodník pre cyklistov z Bánoviec nad Bebravou smerom do Horných Naštíc v dĺžke približne 1,15 kilometra.
Projekt bude zahŕňať zemné a búracie práce, základy a iné konštrukčné práce na vozovke cyklistického chodníka, výrub stromov, rekonštrukciu a rozšírenie oceľovej lávky, demontáž stĺpov verejného osvetlenia a montáž nového v celkovom počte 59 kusov i osadenie trvalého dopravného značenia.
Dodávateľom prác bude na základe výsledku verejnej súťaže spoločnosť Strabag, cyklistický chodník postaví za 645.657,75 eura. Zmluvu o dielo s ňou radnica uzatvorila na začiatku apríla.
Práce plánuje mesto financovať z Programu Slovensko, bolo úspešné so žiadosťou o NFP v rámci výzvy zameranej na podporu cyklodopravy. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 699.627,79 eura, v rovnakej výške je i NFP.
