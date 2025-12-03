< sekcia Regióny
Bánovce nad Bebravou chcú vybudovať opatrovateľské zariadenie
Projektový zámer v rámci tzv. integrovaných územných investícií mestu schválila Rada partnerstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 3. decembra (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou má záujem rozšíriť možnosti poskytovania sociálnych služieb v meste a jeho okolí. Dosiahnuť to chce prostredníctvom vybudovania zariadenia opatrovateľskej starostlivosti (ZOS) za viac ako 3,9 milióna eur, na jeho výstavbu žiada financie z fondov Európskej únie. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom novembra.
Mesto sa zapojí do výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá je zameraná na budovanie sociálnej infraštruktúry. „Hlavným cieľom projektového zámeru je zvýšenie dostupnosti, kvality a efektivity opatrovateľských služieb v meste Bánovce nad Bebravou a spádovom regióne,“ skonštatovala samospráva v dôvodovej správe k materiálu.
Realizáciou projektu sa podľa nej vytvoria podmienky na poskytovanie profesionálnej a dostupnej starostlivosti pre seniorov, zdravotne znevýhodnené osoby a iné ohrozené skupiny obyvateľstva, čím sa podporí ich dôstojný život, sociálna inklúzia a integrácia do miestnej komunity.
„Projekt rieši vybudovanie nového moderného sociálneho zariadenia pre obyvateľov mesta Bánovce nad Bebravou a okolitých obcí. V rámci projektu je riešená prestavba existujúcej budovy Stredného odborného učilišťa odevného. Celková kapacita predstavuje 30 lôžok,“ priblížila radnica.
Projektový zámer v rámci tzv. integrovaných územných investícií mestu schválila Rada partnerstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Celkový rozpočet projektu odhadla samospráva na 3.974.805,26 eura, jeho výška bude známa po ukončení verejného obstarávania, ktoré aktuálne realizuje. „Neoprávnené výdavky z dôvodu prekročenia alokácie sú vo výške 816.932,30 eura. Spoluúčasť mesta je v sume 252.629,84 eura z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 3.157.872,96 eura,“ vyčíslila radnica.
Mesto sa zapojí do výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá je zameraná na budovanie sociálnej infraštruktúry. „Hlavným cieľom projektového zámeru je zvýšenie dostupnosti, kvality a efektivity opatrovateľských služieb v meste Bánovce nad Bebravou a spádovom regióne,“ skonštatovala samospráva v dôvodovej správe k materiálu.
Realizáciou projektu sa podľa nej vytvoria podmienky na poskytovanie profesionálnej a dostupnej starostlivosti pre seniorov, zdravotne znevýhodnené osoby a iné ohrozené skupiny obyvateľstva, čím sa podporí ich dôstojný život, sociálna inklúzia a integrácia do miestnej komunity.
„Projekt rieši vybudovanie nového moderného sociálneho zariadenia pre obyvateľov mesta Bánovce nad Bebravou a okolitých obcí. V rámci projektu je riešená prestavba existujúcej budovy Stredného odborného učilišťa odevného. Celková kapacita predstavuje 30 lôžok,“ priblížila radnica.
Projektový zámer v rámci tzv. integrovaných územných investícií mestu schválila Rada partnerstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Celkový rozpočet projektu odhadla samospráva na 3.974.805,26 eura, jeho výška bude známa po ukončení verejného obstarávania, ktoré aktuálne realizuje. „Neoprávnené výdavky z dôvodu prekročenia alokácie sú vo výške 816.932,30 eura. Spoluúčasť mesta je v sume 252.629,84 eura z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 3.157.872,96 eura,“ vyčíslila radnica.