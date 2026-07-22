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Bánovce nad Bebravou chcú prebudovať mestský objekt na nocľaháreň
Samospráva má záujem zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu jednopodlažného objektu, kde chce vytvoriť nocľaháreň s kapacitou 14 lôžok.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 22. júla (TASR) - Služby krízovej intervencie v Bánovciach nad Bebravou sa majú rozšíriť o nocľaháreň. Vzniknúť má prestavbou mestského objektu na Školskej ulici. Na projekt bude samospráva mesta žiadať financie z Programu Slovensko, jeho celkový rozpočet vyčíslila na viac ako 171.000 eur. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok schválili mestskí poslanci na svojom júlovom rokovaní.
„Hlavným cieľom projektového zámeru je zvýšenie dostupnosti a kvality sociálnych služieb krízovej intervencie v Bánovciach nad Bebravou prostredníctvom rekonštrukcie objektu vo vlastníctve mesta na Školskej ulici 1098 na účel vytvorenia sociálnej služby nocľaháreň,“ uviedla radnica v dôvodovej správe k materiálu.
Priblížila, že projekt je zameraný na vytvorenie bezpečného, dôstojného a funkčného zázemia pre osoby bez domova a osoby v nepriaznivej sociálnej situácii formou poskytovania prístrešia na účel prenocovania vrátane zabezpečenia základných hygienických podmienok a nevyhnutného zázemia pre poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie.
Samospráva má záujem zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu jednopodlažného objektu, kde chce vytvoriť nocľaháreň s kapacitou 14 lôžok. „Projekt zahŕňa stavebné úpravy objektu vrátane adaptácie dispozičného riešenia podľa potrieb nocľahárne, rekonštrukciu technických rozvodov a technického vybavenia objektu, úpravy zabezpečujúce bezbariérovosť objektu, obstaranie materiálno-technického, interiérového a technického vybavenia nevyhnutného na poskytovanie sociálnej služby,“ spresnila radnica.
Financie na prestavbu objektu chce samospráva získať z výzvy zameranej na budovanie sociálnej infraštruktúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci tzv. integrovaných územných investícií. Celkový rozpočet projektu je 171.584,60 eura, ktorý však môže byť po verejnom obstarávaní nižší. Mesto sa v prípade schválenia žiadosti bude na projekte podieľať sumou 13.726,77 eura.
„Hlavným cieľom projektového zámeru je zvýšenie dostupnosti a kvality sociálnych služieb krízovej intervencie v Bánovciach nad Bebravou prostredníctvom rekonštrukcie objektu vo vlastníctve mesta na Školskej ulici 1098 na účel vytvorenia sociálnej služby nocľaháreň,“ uviedla radnica v dôvodovej správe k materiálu.
Priblížila, že projekt je zameraný na vytvorenie bezpečného, dôstojného a funkčného zázemia pre osoby bez domova a osoby v nepriaznivej sociálnej situácii formou poskytovania prístrešia na účel prenocovania vrátane zabezpečenia základných hygienických podmienok a nevyhnutného zázemia pre poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie.
Samospráva má záujem zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu jednopodlažného objektu, kde chce vytvoriť nocľaháreň s kapacitou 14 lôžok. „Projekt zahŕňa stavebné úpravy objektu vrátane adaptácie dispozičného riešenia podľa potrieb nocľahárne, rekonštrukciu technických rozvodov a technického vybavenia objektu, úpravy zabezpečujúce bezbariérovosť objektu, obstaranie materiálno-technického, interiérového a technického vybavenia nevyhnutného na poskytovanie sociálnej služby,“ spresnila radnica.
Financie na prestavbu objektu chce samospráva získať z výzvy zameranej na budovanie sociálnej infraštruktúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci tzv. integrovaných územných investícií. Celkový rozpočet projektu je 171.584,60 eura, ktorý však môže byť po verejnom obstarávaní nižší. Mesto sa v prípade schválenia žiadosti bude na projekte podieľať sumou 13.726,77 eura.