Bánovce nad Bebravou chcú prevádzkovať kino

Bánovce nad Bebravou 31. decembra (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou potvrdila záujem prevádzkovať miestne kino, ktoré je jediným v meste. To zostalo od leta zatvorené po tom, čo majiteľ budovy - Farnosť Bánovce nad Bebravou vypovedala predchádzajúcemu nájomcovi zmluvu. Miestni poslanci v tejto súvislosti schválili na svojom rokovaní v pondelok (30.12.) zámer kúpy zariadenia kina.



"Dostali sme od farnosti ponuku na prenájom spodnej časti kina vo výške 2500 eur na mesiac. Po vzájomnej dohode klesne výška nájmu o 50 percent, na 1250 eur na mesiac. Pán farár má záujem, aby tieto priestory prevádzkovalo mesto ako najdôveryhodnejší nájomca," uviedla na rokovaní zástupkyňa primátorky Mária Hajšová.



Mestské zastupiteľstvo (MsZ) odobrilo zámer kúpy hmotného majetku kina. Za kompletné zariadenie jeho majiteľ - predchádzajúci nájomca pôvodne žiadal 250.000 eur. S mestom sa neskôr dohodli na cene, ktorú stanovil znalecký posudok. Za zariadenie by mala samospráva zaplatiť 174.000 eur.



Mesto by malo uzatvoriť nájomnú zmluvu s bánovskou farnosťou na 20 rokov. Samospráva predpokladá, že prevádzka kina nebude zisková, vníma to však ako službu obyvateľom.