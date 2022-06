Bánovce n. Bebravou chcú spolupracovať s ukrajinským mestom Ilarionove

Bánovce nad Bebravou 22. júna (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou má záujem spolupracovať s ukrajinským mestom Ilarionove v Dnepropetrovskej oblasti na Ukrajine. Partnerstvo samospráv podľa bánovskej radnice vychádza z pomoci Ukrajincov, ktorí si našli uplatnenie v slovenskom meste. Memorandum o spolupráci odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní v stredu.



Memorandum je návrhom možnej budúcej spolupráce oboch miest. "Pred niekoľkými rokmi prišli do Bánoviec nad Bebravou lekári z Ukrajiny, ktorých sme veľmi potrebovali, aby bol zachovaný chod nemocnice. Pochádzajú práve z tejto lokality," spomenula primátorka Rudolfa Novotná.



V tejto súvislosti podľa nej vznikla myšlienka nadviazať spoluprácu oboch samospráv. Tá ožila po tom, čo do Bánoviec nad Bebravou prišli odídenci, ktorí pochádzajú z tejto lokality a privítali možnosť partnerstva oboch miest.



Bánovská radnica oslovila listom Ilarionove. "Napísali sme samospráve, majú však v súvislosti s vojnou iné problémy, neposlali nám veci, ktoré treba prichystať. Memorandum nás k ničomu nezaväzuje. V budúcnosti, keď sa situácia zmení, by sme mohli s týmto mestom spolupracovať," dodala Novotná.