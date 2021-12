Bánovce nad Bebravou chcú zrekonštruovať objekt knižnice

Bánovce nad Bebravou 23. decembra (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou plánuje zabezpečiť modernizáciu objektu Mestskej knižnice Ľudovíta Štúra. Projektom chce docieliť okrem zvýšenia kvality poskytovaných služieb aj zlepšenie úrovne hygienických štandardov. Investíciu má záujem financovať z fondov Európskej únie, podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) schválili mestskí poslanci na svojom decembrovom rokovaní.



"Cieľom projektu s názvom Moderná knižnica Ľ. Štúra je zmodernizovať existujúcu budovu knižnice, jej vnútorné priestory a zariadenie, ako aj zlepšiť hygienické podmienky pre návštevníkov a zamestnankyne knižnice," načrtla samospráva.



Investícia počíta so stavebnými úpravami inštitúcie a úpravou jej dispozičného riešenia, v rámci ktorého chce mesto jasne odčleniť komunikačné priestory od čitateľských miestností, zriadiť miestnosť pre besedy a rozšíriť skladové priestory. "Plánované stavebné úpravy zlepšia životnosť budovy a odstránia lokálne statické poruchy nosných konštrukcií. Zabezpečením bezbariérovosti vstupu do knižnice a vytvorením miestnosti pre imobilné osoby priestory mesto sprístupní osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu," priblížila ďalej radnica.



Rovnako sa podľa nej zvýši estetická a funkčná kvalita knižnice, a to prostredníctvom opravy a výmeny povrchových úprav interiérov. "Vylepšením vzduchotechniky a sociálnych zariadení zase zvýšime hygienické štandardy budovy a zabezpečíme hygienické opatrenia s ohľadom na pandémiu ochorenia COVID-19," dodala radnica.



Náklady na rekonštrukciu objektu odhadla samospráva na viac ako 200.000 eur.