Deti zo škôlky v Bánovciach nad Bebravou sa učia i v externej triede

Bánovce nad Bebravou 23. júna (TASR) - Deti z Materskej školy (MŠ) na Ulici J. A. Komenského v Bánovciach nad Bebravou sa po novom vzdelávajú i v prírode. Umožnilo to vybudovanie externej triedy v areáli škôlky. Pre TASR to uviedol primátor Róbert Gašparík.



"Nebola to len zásluha mesta, ktoré dalo prostriedky na vybudovanie prístrešku a vybavenie, ale i riaditeľky, pedagogického personálu, rodičov, dobrovoľníkov a sponzorov. Tí rovnako prispeli na realizáciu tohto projektu," priblížil Gašparík.



Samospráva by podľa neho chcela s obdobnými projektmi pokračovať v iných MŠ na území mesta. "Uvidíme, do akej miery sa nám to podarí, nakoľko je všetko závislé na finančných prostriedkoch," podotkol.