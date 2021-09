Mesto Bánovce nad Bebravou investovalo do opráv škôl

Bánovce nad Bebravou 13. septembra (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou zabezpečila počas letných prázdnin opravy, rekonštrukcie a údržbu vo viacerých školských zariadeniach. Financie z rozpočtu mesta investovala i do budovy Sokolovne. Informovala o tom bánovská radnica v tlačovej správe.



"Mesto pokračuje s potrebnou výmenou okien na všetkých školských zariadeniach. Nové plastové okná pribudli v dvoch pavilónoch Materskej školy (MŠ) na ulici Radlinského," načrtla radnica.



Na deti v MŠ na ulici 5. apríla od nového školského roka čakali vynovené kúpeľne. Obnova sociálnych zariadení zahŕňala opravu vodoinštalácie a výmenu obkladov, dlažby, umývadiel a toaliet. "V MŠ na ulici Komenského sa vytvorilo zastrešenie átria medzi spojovacou chodbou a budovou školy. Cieľom je vytvorenie externej triedy, kde sa budú môcť vykonávať rôzne pohybové aktivity alebo výučba s environmentálnym zameraním, a to priamo na čerstvom vzduchu," priblížila samospráva.



Náročnejšie práce si podľa radnice vyžiadala oprava stropov v MŠ na ulici Hollého. "Opadávajúca omietka a stav posúdený statikom určili, že bude potrebná ich dôsledná rekonštrukcia. Oprava podhľadových konštrukcií si vyžiadala i výmenu elektroinštalácie, stropy a steny dostali nový náter," ozrejmilo mesto.



Z dôvodu havarijného stavu bolo nevyhnutné realizovať i rekonštrukciu strechy na telocvični Základnej školy na ulici Gorazdova. Práce zahŕňali zateplenie, hydroizoláciu a výmenu bleskozvodov.



"Investície sú potrebné i do budovy Sokolovne, ktorá je dlhé roky zázemím pre voľnočasové aktivity a športové kluby. Po obnove podlahy v telocvični dostala budova v tomto roku aj nové plastové okná. Výmena okien zabezpečí lepší tepelný i zvukový komfort a nespornou je očakávaná úspora energií," dodala radnica.



Práce financovala samospráva z rozpočtu mesta.