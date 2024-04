Knižnica v Bánovciach nad Bebravou nakúpi ďalšie vybavenie

Bánovce nad Bebravou 4. apríla (TASR) - Mestská knižnica Ľudovíta Štúra v Bánovciach nad Bebravou zakúpi ďalšie interiérové vybavenie. Menší nábytok na sedenie či regály obstará z dotácie z Fondu na podporu umenia (FPU). Ten podporil i ďalší projekt, z ktorého knižnica pripraví viacero podujatí. TASR o tom informovala vedúca knižnice Jarmila Mikulová.



Projekt Moderná knižnica Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou podporil FPU dotáciou 3000 eur, mesto sa na financovaní bude podieľať sumou 1000 eur. Projekt nadväzuje na komplexnú modernizáciu knižnice v poslednom kvartáli minulého roka. "Obsahovala najmä nové dispozičné riešenia priestorov a s tým súvisiacu novú elektroinštaláciu, kúrenie, zníženie stropov, výmenu okien a dverí, ako i nové sociálne zariadenia pre návštevníkov," pripomenula Mikulová.



Zámer v rozpočte podľa nej počítal aj s novým vybavením knižnice v podobe regálov, skriniek na odkladanie vecí pre používateľov či nábytku pre študentov. "Avšak stále nám chýba vybavenie, ktoré zútulní a doplní funkčnosť priestoru našej knižnice, ktoré je už štandardom moderných knižníc. Z financií projektu zakúpime prehľadné regály na periodiká, výdajník na vodu, menšie nábytkové vybavenie do oddelení," priblížila.



FPU podporil i projekt pod názvom Poďte s nami do knižnice, a to dotáciou vo výške 2400 eur. Mesto sa na financovaní bude podieľať sumou 500 eur. Hlavnou myšlienkou projektu je ponúknuť rôzne podujatia a aktivity knižnice rôznym skupinám obyvateľov. "Chceme docieliť to, aby bola knižnica naozaj pre všetkých. Prezentovať ju nielen ako miesto, kde sa knihy požičiavajú, ale aj ako organizáciu, ktorá usporadúva veľa zaujímavých podujatí pre mladých, starších a znevýhodnených obyvateľov mesta a okolia," ozrejmila Mikulová.



Z pridelených financií knižnica podľa nej uskutoční podujatia ako Živá knižnica - štyri besedy so spisovateľmi, Maľované námestie - súťaž pre deti školského veku v kreslení kriedami na dlažbu na bánovskom námestí, Biblioterapia s Archou - terapeutické čítanie literatúry zdravotne znevýhodneným klientom Domova sociálnych služieb Archa v Bánovciach nad Bebravou a V kruhu závislosti - beseda s klientmi resocializačného zariadenia Provital Nitrianske Pravno.