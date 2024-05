Bánovce nad Bebravou ku koncu minulého roka dlžili zhruba 953.000 eur

Bánovce nad Bebravou 2. mája (TASR) - Mesto Bánovce nad Bebravou ku koncu minulého roka dlžilo 953.896,40 eura. Celková úverová zadlženosť mesta tak predstavovala 5,07 percenta. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za minulý rok, ktorý na svojom rokovaní koncom apríla schválili mestskí poslanci.



"Úverová zadlženosť mesta v roku 2023 klesla, z bankových úverov sme splatili 166.000 eur, zo záväzku z rekonštrukcie ciest 150.000 eur," skonštatovala vedúca finančného odboru mestského úradu Eva Straňáková.



Vlani takisto mesto podľa nej splatilo poslednú splátku úveru na dostavbu zimného štadióna.



Celkové príjmy mesta za minulý rok boli na úrovni 26.732.898,84 eura, celkové výdavky predstavovali 23.807.833,25 eura. Po vylúčení účelovo viazaných prostriedkov samospráva použije na tvorbu rezervného fondu 1.335.639,87 eura a na tvorbu fondu rozvoja bývania 1244 eur.



"Dosiahnuté bežné príjmy nemali závažný vplyv na dosiahnutý výsledok hospodárenia, mali sme vyššie plnenie na dani z nehnuteľnosti, ktoré nám vykompenzovalo výpadok na podielových daniach, ako aj na poplatku za komunálne odpady," ozrejmila Straňáková.



Mestu podľa nej veľmi pomohli dotácie zo štátneho rozpočtu, a to na riešenie migračnej krízy a dvakrát poskytnutá dotácia z Ministerstva financií SR na vyrovnanie sa s negatívnymi dôsledkami inflácie. Spolu boli vo výške takmer 450.000 eur a mesto ich použilo na výdavky, ktoré pôvodne plánovalo financovať z rezervného fondu, prípadne na neočakávané výdavky. Mesto rovnako ušetrilo financie v rámci viacerých programov.



Samospráva v minulom roku zrealizovala i viacero investícií, Straňáková pripomenula, že išlo o vybudovanie varovného a vyrozumievacieho systému, rekonštrukciu priestorov knižnice, bezbariérový vstup do mestského kultúrneho strediska či vybudovanie ihriska v areáli centra voľného času. V tomto roku plánuje dokončiť vybudovanie kompostárne. Viaceré investície financovala z externých zdrojov.