Bánovce nad Bebravou na Svetový deň vody spustia pitnú fontánku

Bánovce nad Bebravou 22. marca (TASR) - Mesto Bánovce nad Bebravou symbolicky na Svetový deň vody, ktorý pripadá na piatok, spustí malú pitnú fontánku na Námestí Ľ. Štúra. Ochranu planéty si pripomenie i v sobotu (23. 3.), keď sa zapojí do Hodiny Zeme. Informovala o tom radnica v tlačovej správe.



"Deň vody ľuďom ponúka príležitosť zamyslieť sa nad vzťahom k vode, zdieľať informácie o udržateľnom využívaní vody a podporovať ochranu vodných zdrojov. Voda je nevyhnutná pre život ako taký a je kľúčovým prvkom pre fungovanie celého sveta," pripomenula bánovská radnica.



Aj z tohto dôvodu sa mesto podľa nej rozhodlo symbolicky spustiť malú pitnú fontánku na námestí.



Mesto sa aj tento rok zapojí do celosvetovej kampane Hodina Zeme, a to vypnutím verejného osvetlenia na námestí od 20.30 h do 21.30 h. "Každý malý krok, akým je vypnutie svetiel na jednu hodinu, môže mať pozitívny dopad a posilniť povedomie ľudí o kritických otázkach životného prostredia," skonštatovala radnica.