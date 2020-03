Bánovce nad Bebravou osadia na Dubničke nádoby na psie exkrementy

Bánovce nad Bebravou 10. marca (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou osadí na sídlisku Dubnička počas marca špeciálne nádoby na exkrementy. Opatrením sleduje zlepšenie čistoty verejných priestranstiev, informovala radnica v tlačovej správe.



Na Dubničke pribudne dovedna päť špeciálnych nádob, a to v lokalitách častého pohybu psov v blízkosti bytových domov. "Konkrétne ide o spojnice ulíc M. slovenskej a A. Dubčeka, Husitská a Žitná, Mojmírova a Rastislavova, Hronského a Kukučínova, ako i ulicu Svätoplukova oproti nákupnému centru," spresnila bánovská radnica.



Lokality mesto vybralo na základe návrhov poslancov a potreby vytvorenia lepších podmienok pre majiteľov psov. "Pre ostatné lokality naďalej platí, že vrecká so psími exkrementmi je možné vyhodiť aj do ktorejkoľvek nádoby na komunálny odpad v meste," dodala radnica.