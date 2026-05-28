Bánovce nad Bebravou pokračujú v rekonštrukcii ciest a chodníkov
Koncom mája sa práce presunú na Družstevnú ulicu, ktorá patrí medzi dlhodobo poškodené komunikácie.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 28. mája (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou pokračuje v rekonštrukcii miestnych komunikácií a chodníkov aj v ďalších častiach mesta. Po opravách chodníkov na starom cintoríne práce presunula na vybrané ulice v meste. Informovala o tom radnica na webe mesta.
„Od polovice mája začal zhotoviteľ s prácami na Žitnej ulici, kde prebehne komplexná oprava komunikácie. Súbežne sa už opravuje aj chodník na Ulici Alexandra Dubčeka,“ spresnila radnica.
Koncom mája sa podľa nej práce presunú na Družstevnú ulicu, ktorá patrí medzi dlhodobo poškodené komunikácie.
Dodávateľom stavebných prác na uliciach Žitná a Družstevná je trnavská spoločnosť CS, mesto jej v zmysle zmluvy o dielo zaplatí 238.939,64 eura. Náklady na rekonštrukciu asfaltového povrchu chodníkov na cintoríne predstavovali 57.789,86 eura, dodávateľom bola spoločnosť Asfalty Peter Današ so sídlom vo Veľkom Záluží.
„Mesto zároveň pripravuje aj rekonštrukciu Ulice M. R. Štefánika, ktorá by mala byť následne opravená vrátane chodníkov počas júna,“ avizovala radnica.
Mesto v tejto súvislosti prosí obyvateľov dotknutých ulíc o trpezlivosť a spoluprácu počas realizácie prác. „Zároveň žiadame vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a neparkovali vozidlá na miestach, kde bude pracovať technika,“ dodalo.
