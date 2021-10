Bánovce nad Bebravou vybudovali karanténnu stanicu pre psy

Bánovce nad Bebravou 11. októbra (TASR) – Psy, ktoré odchytia na území Bánoviec nad Bebravou, už bude mesto umiestňovať do novej karanténnej stanice. Vybudovalo ju v blízkosti záhradkárskej osady, fungovať by mala začať ešte tento rok.



Prevádzkovateľom stanice bude občianske združenie (OZ) Bánovskí chlpáči, ktoré pomáha opusteným, týraným a zanedbaným psom od roku 2017.



„Zatiaľ fungujeme na báze dočasnej starostlivosti. Keď je psík nechcený alebo zo zlých podmienok, nájdeme mu dočasnú opateru. Ak sa nejaký psík odchytil v Bánovciach nad Bebravou, putoval do Slobody zvierat, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu," spomenula presedníčka OZ Jana Janíková.



Nová karanténna stanica má podľa nej desať voliér, do nich pôjdu psy podľa hmotnosti. „Psa prijmeme, pôjde na kontrolu veterinárke, tá určí, či má v poriadku zdravotný stav. Automaticky sa začipuje, keď je zdravý, zaočkuje sa. Po vakcináciách a kastrácii mu budeme hľadať nový domov," priblížila.



Karanténnu stanicu vybudovali v meste po dlhších prípravách, investíciou samospráva reagovala na povinnosť, ktorá jej vyplýva zo zákona. „U nás sme, žiaľ, dlhé roky takéto zariadenie nemali. Mali sme rôzne dohody, ktoré boli veľmi často komplikované i medializované, preto sme sa rozhodli, že si vybudujeme svoje vlastné zariadenie. Zvlášť preto, že sme okresným mestom," ozrejmila primátorka Rudolfa Novotná.



Samospráva sa podľa nej stretla i s problémami počas hľadania lokality, keď narazila na odpor obyvateľov, ktorí sa báli, že ich budú psy rušiť. „Pokiaľ je o psíky postarané, záhradkárov vzadu za cestou rušiť nebudú," podotkla.



Výstavba stanice vyšla mesto na 64.500 eur, ďalšie interiérové vybavenie a drobné opravy na 4500 eur. Samospráva ešte plánuje investovať do skultúrnenia budovy a ďalšieho priestoru pre odchytených psov, aby sa zvýšila kapacita stanice.