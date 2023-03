V Bánovciach nad Bebravou presunú mestskú bránu do parku

Bánovce nad Bebravou 8. marca (TASR) - Kovovú konštrukciu z Rokošskej ulice v Bánovciach nad Bebravou, ktorá má predstavovať mestskú bránu, presunie samospráva do mestského parku. Plánuje obnoviť i jej povrch. Informoval o tom bánovský mestský úrad.



"Konštrukciu na námestí osadila radnica v rámci renovácie centrálnej mestskej zóny v roku 2012 symbolicky na mieste, kde v dávnejšej histórii skutočne stála jedna z brán do mesta," pripomenula samospráva.



Pôvodným zámerom mesta podľa nej bolo, aby sa celá zazelenala popínavými rastlinami, čo však v priebehu času neprinieslo želaný efekt. "Mesto plánuje bránu premiestniť do mestského parku, kde by sa na jej zazelenanie mohli nájsť lepšie podmienky a aj iné využitie," ozrejmila radnica.



Presun brány samospráva zároveň spojí s obnovou jej povrchu, aktuálne projekt pripravuje. Práce by chcela realizovať v jarných mesiacoch.